De la Torre defiende que se sacrifique la movilidad interna para que lleguen turistas del extranjero

El Gobierno central encuentra en el alcalde de Málaga, el popular Francisco de la Torre, un inesperado aliado en su decisión de permitir la llegada de turistas extranjeros mientras se mantienen importantes restricciones en el movimiento entre comunidades autónomas y provincias. Lejos de pronunciarse en contra de la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha merecido incluso una advertencia por parte de la Unión Europea, el regidor malagueño ha respaldado su postura.

Para el mandatario local, que se apliquen limitaciones en territorio nacional no es "incompatible" ni "incoherente" con la apertura de las fronteras a los visitantes de fuera del país. Una circunstancia que abre la puerta a que lleguen a Málaga vía aeropuerto ciudadanos franceses, por ejemplo, mientras que cualquier malagueño no puede viajar a Sevilla.

"Estamos como sacrificando nuestra movilidad para garantizar un espacio más seguro para aquellos que vienen de fuera y dinamizan la economía", defendió De la Torre al ser preguntado por la polémica generada. Sobre el particular, incidió en que "hay una relación causa-efecto y coincide, además, con lo que hacen otros países; en esto, no estoy de acuerdo con la UE, con lo que han dicho".

En el escenario internacional ya hay algunos países que han optado por parar en freno la desescalada. El caso más llamativo es el de Alemania, cuya canciller, Angela Merkel, anunció un cierre general del país durante la Semana Santa para frenar el aumento de contagios relacionados con la tercera ola del Covid.

Sí remarcó De la Torre que quienes vienen a España del extranjero lo hacen con los correspondientes certificados para poder viajar, subrayando que esos viajes permitirán dinamizar la economía. Asimismo, destacó que la previsible llegada de esos ciudadanos del resto del continente tiene una relación directa con la mejora de los datos sanitarios. "Vienen porque nuestros números en incidencias son mejores que los de Alemania y los de Francia, por hablar de estos destinos concretos", añadió.

No todos opinan como el alcalde de Málaga. El presidente de la Diputación provincial de Málaga, Francisco Salado, se mostró duro con respecto a la decisión del Ejecutivo. "Es normal que no lo entiendan los españoles porque no se entiende que puedan venir extranjeros y los españoles no puedan ir, por ejemplo, a sus segundas residencias", expuso, calificando esta situación de "despropósito".

Para el también presidente de la empresa Turismo Costa del Sol, esto es "fruto de la falta de liderazgo del Gobierno de Pedro Sánchez que tenía que haber dado un paso al frente porque es su obligación, su responsabilidad y haber tenido una política común en todo lo que acepta a la pandemia". En esta misma línea, cuestionó la gestión que de la actual crisis sanitaria está haciendo la Unión Europea. "Ha fallado porque cada miembro tiene criterios distintos que dan lugar a esta descoordinación entre países", apostilló.

En una posición algo más neutral se posicionó el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, quien no se opuso a la estrategia del Gobierno aunque tampoco la respaldó de manera clara. Lo que sí le reclamó fue un mayor control en los aeropuertos ante la llegada de viajeros del extranjero, de manera que quienes lleguen lo hagan con todas las garantías en cuanto al cumplimiento de las medidas de seguridad y con PCR negativa.

"Si los andaluces hacemos ese esfuerzo, porque no podemos movernos de una provincia a otra, pedimos al Gobierno central que intensifique la vigilancia y los controles para que se cumplan todas las medidas sanitarias ante la llega de viajeros a los aeropuertos", dijo. De hecho, a su juicio, de nada servirán estos esfuerzos en las limitaciones de los movimientos internos si el Gobierno "mira hacia otro lado y no se controlan las llegadas por vía aérea".