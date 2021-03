El cierre perimetral ahoga a hoteles, comercios, restaurantes y agencias de viaje en Málaga

Ni que la Semana Santa esté a la vuelta de la esquina hace que los hosteleros, hosteleros y comerciantes vean posible obrar un milagro. Estos sectores, tan necesitados del turismo para que la máquina gire engrasada han visto como la pandemia y sus restricciones de movilidad y de horarios muestren un futuro cercano ciertamente negro.

Uno de los sectores acostumbrados a llenar los libros de reserva según va terminando la cuaresma es el de la hostelería, pero este año trabajan “para cubrir los gastos fijos, no podemos pensar en beneficios”, asegura Javier Frutos presidente de la Asociación de hosteleros de Málaga (Mahos). La comparativa se antoja complicada si miramos por el retrovisor y vemos salas de restaurantes llenas con camareros desbordados en turnos de comida dobles y triples para satisfacer a todos los comensales. “Los cambios de restricciones y horarios no ayudan siquiera a educar al cliente, que no se acostumbra a cenar antes, pero ya teníamos la experiencia de octubre para saberlo”, lamenta Frutos.

A todo esto hay que sumar las restricciones de movilidad, que sólo puedan sentar a seis personas por mesa y la restricción de aforo interior. Todo este cóctel ha derivado en que un 30% de los negocios de hostelería de la provincia haya tenido que echar el cierre para no volver a levantar la persiana, como afirma el máximo representante de los hosteleros malagueños. “Estamos mejor que con el cierre a las 18:00, claro, pero queda mucho para ver brotes verdes, eso sólo pasa por la vacunación”, asegura Frutos.

A la misma conclusión llega Luis Callejón, presidente de la Asociación de empresarios hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), que asegura que el sector vacacional tiene que garantizar seguridad para salir adelante, “y una tasa de vacunación alta es la manera más rápida para conseguirlo”.

Callejón ve como los hoteleros miran ya al verano, ahora mismo sólo entre un 25 y un 30% de los hoteles de la provincia están abiertos. Muchos esperan abrir en junio, pero dependen de que este sea un destino que transmita seguridad y que se garantice que el resto de la oferta complementaria sea segura a su vez y esté disponible, “si yo sé que en vacaciones se me va a asegurar que en el avión en el que viaje todo e mundo va a estar sano y que cuando llegue al destino se me va a garantizar que si voy a un restaurante o a un bar y no voy a correr riesgo de contagio, voy a venir con total tranquilidad”.

En cuanto al comercio local, es difícil hacer un balance, porque este sería tan variopinto como los tipos de pequeño y mediano comercio de la provincia, en palabras del presidente de la Federación de Comercio de Málaga (Fecoma), Enrique Gil. Sostiene Gil que los comercios “que viven del turista, de la persona que está de paso, han visto como su facturación se ha visto reducida hasta cerca del 70%”, lo que ha afectado en mayor medida en el litoral, como en la ciudad de Ronda, uno de los grandes referentes a nivel estatal de turismo de interior.

Asegura el representante de los pequeños y medianos comercios de la provincia que muchos de ellos han reforzado su posición dentro de la comunidad y han visto como “cuando no se podía salir casi del barrio seguían estando ahí para el cliente de proximidad”, por lo que recalca el valor de los mismos.

Pese a estos comercios que han podido verse menos afectados por la pandemia, Gil ha querido destacar que el suyo es un sector muy necesitado de las ayudas por parte de las administraciones y que, según las encuestas que hacen todas las semanas, han cerrado ya 2.000 establecimientos de este tipo en la provincia de Málaga, 200 de ellos en la capital.

Aunque si hay un sector especialmente castigado por la pandemia es el de las agencias de viajes que han visto como el 89,7% de su facturación se ha desplomado en el último año. Así lo sostiene Sergio García, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Andalucía (Aedav-Andalucía).

A corto plazo, los agentes de viajes no esperan que el verano sea mejor. Si vislumbran algo de luz es de cara al próximo otoño/invierno, “teniendo en cuenta que la vacunación mejore, porque a este ritmo tampoco creo que mejore nuestra situación para entonces”, sostiene García.

Un 20% de las agencias de viajes no van a volver a abrir en la provincia y el 40% permanece cerrada a la espera de que la situación mejore. El resto abren media jornada, por lo que ver una agencia de viajes abierta por la tarde es casi como encontrar a Wally. “No hay nada que vender, es normal que algunas agencias hayan llegado a acuerdos para volver a abrir en dos años, el sector no se mueve”, lamenta el representante de las agencias.

Todos ellos miran con buenos ojos el certificado verde digital que presentará la Comisión de la Unión Europea, más comúnmente llamado pasaporte Covid. Si bien no es ningún milagro de Semana Santa puede suponer un respiro para un sector turístico muy castigado por las restricciones.