El alcalde dice que la UCAM tendrá que pagar por el suelo para su universidad en Málaga

La cesión de los algo más de 38.600 metros cuadrados de suelo municipal en el litoral oeste de Málaga para, previsiblemente, la construcción de una universidad privada no será a coste cero. Por más que ayer el propio Ayuntamiento abría la puerta a la entrega del terreno de manera gratuita para este fin siempre que se diesen ciertas condiciones, el alcalde, Francisco de la Torre, ha sido taxativo al afirmar que se exigirá a cambio el pago de un canon económico. "Habrá canon económico y todos los que hablan de regalo no es cierto. No es un regalo. Todos los que quieren criticar hablan de regalo pero están planteando una falacia; no dicen la verdad", ha sentenciado.

Una aportación que está aún por determinar y que formará parte del pliego de condiciones que regirá la adjudicación de la concesión de esta finca, que ha despertado el interés directo de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), con la que el equipo de gobierno del PP acaba de suscribir un protocolo de intenciones que podría concluir con la entrega de los citados terrenos por un periodo de 35 años, con posibilidad de prórroga por otros 35.

No obstante, el regidor ha matizado este viernes que necesariamente tenga que ser la UCAM la destinataria de la parcela y, por ende, la institución que vaya a desarrollar un equipamiento universitario en la misma. Aunque todo apunta en esta dirección, la pretensión del Consistorio es la de apostar por una fórmula de concurso abierto, de manera que puedan ser otras las entidades que opten al desarrollo de la iniciativa. Sobre ello, ha admitido que este tema "está abierto". "Está por ver el camino por el que, finalmente, se opta", ha dicho, confirmando como "muy probable que sea el concurso".

El suelo tiene una superficie superior a los 38.600 metros, en las proximidades del Martín Carpena

El mecanismo guarda ciertas similitudes al que se va a aplicar en la concesión de la parcela de los antiguos cines Astoria y Victoria, que está en desarrollo, así como con el impulsado por la Autoridad Portuaria para adjudicar a un grupo inversor de origen catarí los terrenos del dique de Levante para la construcción de un hotel de unos 150 metros de altura.

En cualquier caso, el camino de alternativas a la UCAM parece bastante acotado, dado que el propósito protocolo ya existente y del qué forma parte también el Comité Olímpico Español (COE), señala la necesidad de que la UCAM ponga en marcha la tramitación mediante la solicitud de la citada concesión de la parcela. En el momento en que tenga lugar este hito, las condiciones de la futura intervención tendrán que ceñirse a la propuesta formalizada por esta institución universitaria.

Y la misma no solo incluye el acuerdo con el COE, sino que además busca la implantación de once titulaciones vinculadas a la medicina, el deporte y la nutrición que podrían llegar a sumar 4.000 alumnos en un plazo de seis años. En concreto, la oferta formativa tendría los grados de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en español e inglés, Nutrición Enfermería, Fisioterapia, Medicina (en español y en inglés), Nutrición Humana y Dietética, Odontología (en español y en inglés), Psicología y Terapia Ocupacional. También se prevé la instalación de un centro de alta especialización profesional en el ámbito del deporte, la salud y la nutrición.

El COE, por su parte, se compromete a potenciar e impulsar la celebración de acciones conjuntas en Málaga que favorezcan la realización de actividades orientadas a mejorar los resultados de los deportistas españoles en competiciones nacionales e internacionales de máximo nivel. La promoción del deporte desde la base hasta los profesionales, carrera dual para facilitar que los deportistas de élite tengan formación universitaria, becas a deportistas olímpicos, patrocinio y gestión directa de equipos deportivos son algunas de las propuestas del COE recogidas en el documento firmado.