El alcalde apremia al Gobierno a que presente la candidatura de Málaga para la Expo de 2027

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha apremiado este viernes al Gobierno central que lidera Pedro Sánchez a que presente la candidatura de Málaga para la Expo de 2027. Así lo ha manifestado en el Pleno del Ayuntamiento, en el que el PSOE ha presentado una moción urgente para abordar la cuestión, que ha sido aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos.

El regidor ha lanzado este mensaje al Ejecutivo después de que ayer el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, anunciara que el Gobierno ofrece su apoyo para que la ciudad albergue el evento. Al respecto, De la Torre ha destacado que ya en septiembre recibió una carta en la que conocía que el presidente respaldaba la candidatura, pero que hasta ahora no ha podido hacerla pública. "Me pidieron que no lo contara", ha esgrimido. En su respuesta, ha apuntado, dejó claro que debía haber “una presentación, que no se ha hecho”.

Aunque De la Torre ha aplaudido el respaldo, a renglón seguido ha remachado que esperaba que el apoyo por parte del Ejecutivo se hubiera producido "antes". “Lamento el tiempo perdido. Llevamos desde 2020 intentando que el Gobierno nos escuche”, ha señalado el alcalde, que aboga por "trabajar muy fusionados y buscar a nivel internacional los apoyos necesarios".

Asimismo, recuerda que el plazo para llevar a cabo este trámite finalice el próximo mes de enero. “No es solo que apoye a Málaga, que ya lo manifestó. Espero que presente la candidatura, que es lo que importa”, ha aseverado el máximo responsable de la Casona, al tiempo que ha apostillado que el Gobierno central tiene ya, gracias al Ayuntamiento, “gran parte del trabajo hecho”, y discrepa con que ahora de la sensación de que "no se ha hecho nada".

La tesis del alcalde ha sido reforzada por el concejal no adscrito, Juan Cassá, quien en su intervención en el Pleno ha subrayado que, con anterioridad al comienzo de la pandemia, ya se creó un grupo de trabajo en el que se actuó “intensamente”. “Es un grandísimo proyecto que servirá como palanca para seguir creciendo y avanzando”, ha precisado.

Por su parte, el portavoz socialista ha precisado que el evento supondría un “escaparate para avances tecnológicos y científicos”, además de un “refuerzo para Málaga”. “Queremos que salga beneficiada y sea un proyecto ambicioso, pero no que no solo cambie una parte de un barrio, sino que estas sinergias sirvan para mejorar toda la ciudad”, ha destacado.

Un proyecto "participativo"

Pero para que Málaga adelante a Minnesota en su carrera a albergar la Expo de 2027, el proyecto, en palabras de Francisca Macías Luque, portavoz del grupo municipal Adelante Málaga, que el proyecto debe ser “participativo”, de forma que se implique a grupos políticos, agentes sociales, colectivos vecinales y medioambientales. “No se trata de que salga de un despacho de una consultora privada o de Alcaldía”, ha argumentado.

Asimismo, Macías considera que para que Málaga compita con otras ciudades es necesario “mejorar su movilidad sostenible y los espacios verdes”. “El proyecto tiene que incluir propuestas innovadoras. Hablamos de un reto que afrontan las ciudades contemporáneas en su crecimiento”, ha dicho.