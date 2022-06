Feijóo 'copilota' la campaña de Juanma Moreno en Málaga

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, entra ya de forma oficial en la campaña electoral andaluza para impulsar la renovación de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta. Este viernes tiene varios actos en la provincia de Málaga y ha empezado visitando las instalaciones que la multinacional Dekra posee en Málaga Tech Park, donde le han mostrado los últimos avances en las pruebas de vehículos autónomos.

Feijóo no ha empezado con buen pie porque ha llegado a este acto más de una hora tarde -su vuelo de Madrid se ha retrasado- y, pese a que el cartel sobre el que hablaba ponía Juanma Presidente, Juanma tampoco estaba. Sí le han acompañado, bajo un tórrido sol, la candidata popular número dos a las elecciones por Málaga Patricia Navarro, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la Diputación, Francisco Salado, entre otros.

El presidente del PP tenía la idea clara sobre la estrategia a seguir en esta campaña: la economía. Aprovechando que estaba en Málaga -cuya alcaldía es del PP-, ha elogiado la capacidad de la capital y del resto de la provincia para la creación y la atracción de empresas locales, nacionales e internacionales. "Málaga siempre está entre las tres primeras ciudades para elegir", ha dicho Feijóo. Y siguiendo el hilo lo ha extendido al resto de Andalucía -gobernada también por el PP- destacando su crecimiento económico, el descenso del paro y sus probabilidades de futuro. "Ha pasado a ser la locomotora de la economía española", ha recalcado.

Feijóo achaca el impulso andaluz a la "política útil" realizada por el PP en esta comunidad, de la que ha dicho que es una de las regiones "con más futuro de Europa". El presidente popular ha asegurado que "Andalucía es el ejemplo de que se puede crecer más bajando impuestos" y ha hecho hincapié en que esta región "tiene ahora más valor que hace tres años", cuando entró Moreno a la presidencia.

En su opinión, la receta del éxito es "trabajar, buscar oportunidades, competir y priorizar" y ha señalado que Moreno debe ganar de nuevo las elecciones para "consolidar el estado de bienestar, el sosiego, las oportunidades y el respeto". "Es una campaña electoral trascendental para el futuro de Andalucía y animo a todos a ver el modelo económico de Moreno y el que no funciona en España", ha dicho.

Y así, de las bondades del PP en Andalucía, ha pasado a criticar las supuestas malignidades de la gestión socialista en el resto del país con Pedro Sánchez al frente. Feijóo ha afirmado que el Gobierno "no ha acertado en ninguna de sus previsiones económicas desde 2008", que la deuda pública ha crecido un 20% o que no se ha conseguido recuperar la renta per cápita que había antes de la pandemia. También ha lamentado la "desbocada" inflación existente, aunque ha dejado claro -como ya han remachado otros dirigentes del PP en los últimos días- que se venía barruntando desde antes de la invasión de Rusia a Ucrania.

Feijóo ha criticado la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, señalando que "en estos momentos un billete de 50 euros equivale realmente a 46 euros" y ha denunciado que el Gobierno tenga, mientras tanto, un "exceso de recaudación que no comparte" con las familias con menos recursos. A los periodistas, tras casi dos horas de espera al sol, apenas se le han dejado hacer cuatro preguntas y una de ellas estaba relacionada con la posible repercusión del resultado electoral andaluz en el resto del país. El presidente del PP no ha entrado al trapo y las ha desligado completamente, a sabiendas de que es posible que toque pactar con Vox en territorio andaluz como ya lo han tenido que hacer en Castilla León. Mientras tanto, balones fuera. "Son elecciones autonómicas pensadas por y para Andalucía. El foco es Andalucía, Andalucía y Andalucía y las consecuencias las analizaremos tras el recuento de los votos", ha señalado.

Tras visitar Dekra, el presidente del PP se ha ido a una comida con simpatizantes del partido en Coín, a quienes ha pedido que no se fíen de las encuestas y que vayan a votar. A las 19:00 tiene un mitin en Estepona.