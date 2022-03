El consejo del alcalde de Málaga por el barro: "No caminen por las aceras"

Málaga entera está cubierta de barro por la calima, el polvo rojo procedente del Sáhara que lleva dos días implantado en la capital. Entre el polvo y la lluvia andar es peligroso porque el suelo está resbaladizo y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, lo tiene claro: "mi consejo es no caminar por las aceras y hacerlo por la calzada si el tráfico lo permite".

De la Torre ha afirmado este viernes que ha pedido un plan de baldeo de las calles a Limasam para limpiar ese barro, "pero hay que coordinarlo con que la lluvia que caiga sea ya limpia porque si no sirve de poco". "Mientras no se ejecute ese baldeo mi consejo es no caminar por las aceras", ha recalcado el alcalde malagueño, quien ha afirmado que ha sufrido en sus propias carnes la situación que se está viviendo en la capital. "Esta mañana he visto cómo la gente se resbala y lo he sufrido", ha señalado.

Caminar por la calzada es bastante difícil porque prácticamente hay coches en todos sitios, pero, según De la Torre, en estos momentos es la opción más segura para no caerse. Otra cosa es que pueda haber accidentes y sea peor el remedio que la enfermedad.

"Alguien me diría por qué las aceras no están hechas de asfalto como la calzada que es lo que pasa en muchos países europeos, pero la tradición española no es esa. Es que la acera sea de un material más noble pero poco práctico para momentos así", ha dicho de la Torre, quien ha recomendado a los vecinos "no salir salvo que sea estrictamente necesario, aunque sufra un poco el comercio, y si se hace que sea con un cuidado exquisito y un calzado que agarre lo más posible".