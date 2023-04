La alcaldesa de Marbella niega al Senado irregularidades en su patrimonio

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha negado por escrito al Senado que haya irregularidades en su patrimonio, tacha de "falsas" las sospechas vertidas por el PSOE sobre el incremento de sus bienes que han motivado una investigación de la Cámara y las atribuye a una "campaña de acoso" electoralista.

Así lo hace constar en un documento dirigido a la Comisión de Incompatibilidades del Senado donde explica que si en noviembre de 2022 actualizó al alza su preceptiva declaración patrimonial fue tras una donación de acciones por parte de su marido -recientemente fallecido- efectuada dos años antes, cuando ya era senadora del PP.

Muñoz califica de "calumnioso" el escrito del grupo socialista que dio pie a estas indagaciones y que atribuye a una "campaña de acoso" del PSOE en una "estrategia electoral" para "enturbiar" la imagen del Ayuntamiento de Marbella.

Sobre todo, recalca, tras los infructuosos intentos del PSOE por personarse en el procedimiento judicial abierto contra su marido en la Audiencia Nacional; sostiene que los socialistas usan el Senado "como opción refugio para continuar con esta persecución" y utilizando de forma "desleal e indigna" las Cortes Generales.

A finales del pasado mes de marzo, la Comisión de Incompatiblidades dio un plazo de diez días hábiles a la alcaldesa, al Ayuntamiento de Marbella y al de Benahavís, del que fue concejala, para que aclaren documentalmente si contrataron con ella o con su entorno. El plazo acaba esta misma semana.

Las pesquisas promovidas por el PSOE pretenden averiguar si Ángeles Muñoz infringió el Código de Conducta de las Cortes Generales porque no constató parte de su importante patrimonio, pero ella afirma que lo comunicó cuando le dijeron que era obligatorio.

Una "donación de acciones"

En concreto, explica que la actualización patrimonial obedeció a una "donación de acciones" en julio de 2020 de una sociedad española por parte de su marido, el empresario sueco Lars Gunnar Sune Broberg, debido "a una situación familiar de enfermedad grave" en marzo de ese año. Su esposo falleció recientemente.

Esta donación, prosigue, se hizo ante notario, consta en el Registro Mercantil de Málaga, está inscrita en la Junta de Andalucía y figura en su declaración de patrimonio de 2020.

"Por tanto, no hay absolutamente ninguna irregularidad. En todo caso, una modificación que se registra en cuanto me indican que es preceptivo hacerlo durante la legislatura y no a su término", apunta la senadora.

Además, hace constar que "al menos" una decena de senadores del PSOE han incurrido en una situación similar por actualizaciones patrimoniales y sugiere que también sean citados.

Sospechas por su abultado patrimonio

En cuanto a las sospechas vertidas por el grupo socialista sobre lo "llamativo" de su abultado patrimonio pese a estar dedicada "en exclusiva" a la vida política desde hace décadas, subraya que son "falsas" y hace constar los intentos del PSOE por personarse en un procedimiento abierto en la Audiencia Nacional contra su marido y su hijastro, entre otros, por blanqueo de capitales y narcotráfico.

Ninguno de estos intentos fructificaron, remarca, por oposición de la Fiscalía y del juez instructor, al no encontrar responsabilidad alguna del consistorio marbellí en la causa ni participación en los hechos investigados.

En suma, Ángeles Muñoz proclama que en su trayectoria política "nunca había contemplado un documento" presentado en el Senado "con mayor número de apreciaciones difamatorias, mentiras y comentarios deshonrosos que tienen como único objetivo intensificar la campaña de acoso del PSOE hacia esta senadora".

Y limita este caso a una "controversia" por la actualización de su declaración del 17 de noviembre de 2022 en la que hizo constar que elevaba del 50 al 100% la propiedad accionarial de una vivienda en Suecia, una parcela, un atraque y una nave industrial en Málaga a cuenta de la donación de acciones del 7 de julio de 2020.