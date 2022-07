La alta inflación y los bajos salarios provocan las primeras protestas en Málaga

Una inflación por las nubes y unos salarios bajos. La combinación es horrible para la economía de cualquier familia, especialmente para aquellas que tienen menos recursos, y está haciendo mella también en las clases medias. Ir a la gasolinera, a comprar al supermercado, a un restaurante, a una tienda de ropa o programar un viaje se ha convertido en una pesadilla porque por el mismo dinero se obtienen muchos menos productos. Y no hace falta salir de casa para recibir el sablazo. Te llega en la factura de la luz, el gas, la hipoteca, el alquiler y lo hará en la derrama de la comunidad.

La tensión social es cada vez mayor y los primeros en dar el paso público de las protestas han sido los sindicatos. Han organizado este miércoles una jornada de protesta en toda España con un lema que no deja lugar a dudas: Salario o Conflicto. En el caso de Málaga unas 150 personas, pertenecientes en su mayoría a CCOO y UGT, se han concentrado en la puerta de la Confederación de Empresarios de Málaga para reclamar subidas salariales con las que hacer frente al fuerte incremento de los precios, que en junio está en el 10,2% interanual en el país según el avance del Instituto Nacional de Estadística.

"Estamos muy preocupados por la situación de la inflación que tenemos y el horizonte que se nos plantea ante la guerra en Ucrania y la subida del precio de las materias primas, los carburantes y la energía", ha afirmado la secretaria general de UGT en Málaga, Soledad Ruiz, quien ha añadido que "ha habido ayudas para las familias que consideramos insuficientes". Ruiz ha afirmado que han subido un 25% los precios en un sector clave para la economía malagueña como la hostelería y "llamamos la atención sobre el miedo que se está generando". La máxima representante de UGT en Málaga ha lamentado que la patronal española rechazara la cláusula de revisión salarial o "una subida salarial a tres años absolutamente razonable" solicitada por los sindicatos. "Es un error monumental tener a los trabajadores en una situación como esta sin que haya pactos de salarios", ha incidido Ruiz, que cree que "ha llegado el momento de limitar precios y de plantear nuevas situaciones porque no nos vamos a resignar a que otra vez la crisis recaiga sobre los trabajadores y va a aumentar la conflictividad".

La secretaria de Empleo y Formación en CCOO en Málaga, María José Prados, ha recalcado, por su parte, que el salario medio en Málaga no llega a los 17.000 euros anuales y "estamos viendo que se está ejerciendo una especulación importante sobre los precios porque las grandes empresas siguen obteniendo beneficios en este país". "Las empresas no pueden mirar para otro lado, hemos estado en mesas de diálogo social durante estos dos años para solucionar la grave crisis derivada de la pandemia y la clase trabajadora ha estado ahí para negociar y buscar equilibrios para salvar tanto las empresas como el trabajo por lo que es hora de negociar un pacto de rentas ante la subida desproporcional de los precios", ha subrayado. Desde CCOO reclaman que las empresas que no cumplan con los convenios colectivos o que no suban el salario mínimo interprofesional no puedan acceder a ayudas públicas.

Encontrar convenios colectivos con subidas salariales ligadas al IPC o que las empresas lo cumplan es cada vez más complicado. Y no digamos ya que haya una subida del 10% como el IPC actual. Prados asegura que en Málaga "solo hay un convenio de una pequeña empresa privada del sector administrativo que lo ha revalorizado al 8% y lo ha cumplido".

Se prevé que haya nuevos roces entre las empresas y sus trabajadores por la pérdida de poder adquisitivo de éstos últimos, aunque las negociaciones continúan. De hecho, este mismo miércoles han informado desde CCOO que se han suscrito los convenios de los trabajadores del Metro de Málaga o del sector del transporte de mercancías por carretera en la provincia. En la patronal están a verlas venir porque en las empresas se ha encarecido todo y no quieren aumentar también la partida de gasto de personal. "Los costes aún muy elevados de energía, carburantes y materias primas, el incremento de la inflación o la guerra en Ucrania configuran un entorno complejo y de elevada incertidumbre", señalaron el pasado lunes desde la Confederación de Empresarios de Málaga ante los datos del paro de junio.

Pintan bastos y ya hay muchas familias que lo están pasando realmente mal. Un informe de la Organización de Consumidores (OCU) publicado este miércoles señala que una de cada cuatro familias tiene dificultades para cubrir sus necesidades diarias, un 34% de los ciudadanos no tiene ningún margen de ahorro o que la inflación está afectando especialmente a las familias con dos o más hijos a cargo, a los desempleados, a quienes viven de alquiler y a las personas de entre 45 y 59 años.