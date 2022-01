Unos 70 alumnos de Málaga se ven obligados a cambiar de bachillerato a mitad de curso

Unos 70 alumnos malagueños que cursan el bachillerato musical se están viendo obligados a cambiar de modalidad a mitad del curso si quieren obtener el título. La razón está en las contradicciones entre el Real Decreto de desarrollo de bachillerato, de noviembre de 2021, el decreto andaluz que regula el Bachillerato –que se publicó el 18 de enero– y la nueva Ley de Educación (Lomloe), la conocida como ley Celaá –que entró en vigor diez días antes–. Esta última fija la rama de Arte como la única que habilita para cursar el bachillerato musical, mientras que el decreto andaluz se remite a la norma anterior que permite que sea por cualquiera (Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales o Arte).

Según ha podido saber este periódico, la Consejería de Educación comunicó el cambio a los centros el pasado miércoles, indicando que la situación era “irreversible” y que habría que aplicar la norma. El Gobierno estableció una moratoria para los estudiantes que empezaron sus estudios de música el curso anterior –los que ahora están en segundo–, pero no para los que comenzaron en el actual, a pesar de que cuando se matricularon lo hicieran con la normativa anterior. Un lío administrativo que en toda Andalucía afecta a más de 200 estudiantes, a quienes, de no aceptarse una moratoria en la implantación de la norma, se les plantea como única salida cambiar de bachillerato, con el segundo trimestre ya empezado, si no quieren perder todo el curso.

Las fuentes consultadas explican que la Junta ha propuesto dos alternativas. La primera es que estos estudiantes se pasen al bachillerato completo de Ciencias, o de Humanidades/Ciencias Sociales, lo que implicaría recuperar las asignaturas que no han dado desde septiembre pasado, eso con todos los problemas logísticos que se les plantearía a los institutos para dar las clases atrasadas y evaluarlos. En la práctica, aunque no estén obligados a ello, esto les podría llevar a abandonar la modalidad musical porque, a estas alturas, es muy difícil compatibilizar horarios.

La segunda sería pasarse al bachillerado de Arte cursando Fundamentos del Arte. Aquí, si la asignatura no existe en el centro propio (en Málaga solo se da en dos), se da la posibilidad de matricularse on line en el IPEP de Almería, que va a crear un grupo específico para los afectados.