Los 180 alumnos de Teatinos comienzan el curso en la Residencia Andalucía

Sin instituto ni aulas prefabricadas, sino en salas acondicionadas en la Residencia Andalucía. Así han comenzado esta mañana las clases un total de 180 alumnos de Teatinos, que, ante la demora de la Consejería de Educación en la construcción de las aulas prefabricadas situadas en barracones de la Universidad Laboral, tendrán que recibir las clases, al menos, durante la primera semana de curso en el centro residencial.

La falta de planificación de la Junta de Andalucía para la solicitud de los permisos de obras para instalar las prefabricadas -un trámite que no se llevó a cabo hasta el pasado 17 de agosto a pesar de que desde abril ya se sabía que este curso los alumnos estarían en aulas prefabricadas- era motivo de conversación de los cientos de padres y familiares de los estudiantes que esta mañana han acudido a la Universidad Laboral, donde han mantenido una reunión con el director del centro, Juan Jesús Larrubia, quien ha detallado que "probablemente" las aulas prefabricadas estén listas para el comienzo de la próxima semana.

Sin embargo, en la zona de obras el trabajo se acumula. A media mañana tres operarios trabajaban en la construcción de los cimientos sobre los que se colocarán las aulas prefabricadas, los cuales no prevén que estén finalizados hasta finales de esta semana o comienzos de la próxima. A ello hay que sumar el traslado de los módulos hasta el lugar y su posterior colocación, una tarea que corresponde a otra empresa, según pudo conocer este periódico.

Desde Educación confían en que las obras estén finalizadas para el lunes 24, aunque algunos padres como Daniel Flores han asegurado que "ya no nos creemos nada", al mismo tiempo que ha apostillado que esta manera de comenzar el curso "no es lo ideal" para los estudiantes. Otra de las madres, Pilar Bueno, se ha mostrado crítica con los plazos de ejecución y planificación a la hora de acometer esta intervención, dado que, como ha afirmado, el lunes pasado "aún no había nada ni había comenzado a construir las prefabricadas".

Asimimo, el director del centro ha solicitado a los padres "no hacer mucho ruido" en caso de que detecten alguna deficiencia respecto a las instalaciones y ha asegurado que a través del equipo directivo intentarán corregirlas. Durante esta semana desde la plataforma Prometo, compuesta por padres de Teatinos, no tienen programado llevar a cabo ninguna protesta o manifestación, aunque no la descartan para la próxima semana si se vuelven a incumplir los plazos.

A lo largo de la jornada de hoy comenzarán el curso escolar los alumnos de Secundaria, Bachillerato, Educación de personas adultas, idiomas y enseñanzas musicales, así como de Formación Profesional, lo que supone un total de 163.000 estudiantes entre los 363 centros educativos de la provincia de Málaga. Una de las novedades de este curso se trata del aumento del personal docente para estos niveles educativos, con lo que se alcanzará la cifra de 22.262 profesionales.