–“Mira el lado positivo: está loco por ti. Los celos, con esa impulsividad de él, pueden ser buenos. Eso es que te quiere y le duele mogollón que te fijes en otros”, explicó Sofía. –“Tú crees? Se puso muy agresivo, tenías que haberle visto”. –“Eso es lo normal. Tiene que defender su terreno delante de los otros chavales. Ojalá tuviera yo un novio como Adolfo, tía”. La conversación entre estas dos adolescentes de 16 años es una de las que Álvaro Botias, inspector de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional de Málaga, recoge en la segunda obra que ha publicado, En clave de igualdad (Adarve, 2019), donde refleja que la violencia de género sigue muy presente entre los más jóvenes. Con la primera parte, La lucha contra la violencia de género: vivencias de un policía, recibió el premio a la mejor obra del año 2018 en categoría de superación. Pretende que la obra se erija en una guía de consulta para los profesionales.

–¿Qué persigues con este nuevo proyecto?

–En clave de igualdad es mucho más pedagógico que el primero, que pretendía visibilizar que se puede salir y que hay mujeres que lo han hecho. Por eso elegí a seis. La idea ahora es generar conciencia social, transmitir que el maltrato afecta a todos los estratos sociales y edades. No hay un perfil de víctima.

–El libro evidencia que el machismo entre los jóvenes es cada vez más preocupante

–Son diez los relatos centrados en adolescentes porque ha habido una subida considerable entre ellos. Estamos a tiempo de revertir estereotipos. Las chicas creen que los celos obsesivos son una muestra de amor. Se confunde el control con la confianza. El mito del amor romántico sigue haciendo estragos; las jóvenes siguen buscando a su príncipe azul protector. Además, el reggaeton promueve otro modelo de relación, el de usar y tirar. Cosifica a la mujer y reproduce el papel del hombre protagonista con poder y éxito a través del dinero. Transmite un mensaje equivocado de lo que deben ser las relaciones entre hombre y mujer. No lanza un mensaje de respeto, empatía e igualdad sino todo lo contrario. A ellos les traslada que a través del poder y la riqueza, que son dos de las patas más importantes de la ley del dominio, se puede acceder a un gran número de mujeres.

–¿Cómo se manifiesta ese machismo?

–Los jóvenes interiorizan las letras, aprenden a través de la música. Piensan que Felices los 4 es lo normal. En los videoclips vemos a mujeres que aparecen ligeras de ropa, hipersexualizadas, mientras que los hombres lo hacen bien ataviados, con oro y elementos que representan esa riqueza. Transmiten las relaciones de usar y tirar. Se trata a las mujeres como objetos para satisfacer el deseo irracionable de los hombres. La música es un componente de la socialización de los adolescentes muy importante hoy en día. Es una forma de aprender cómo han de ser las relaciones afectivas. Somos seres sociales que necesitamos relacionarnos para subsistir.

–¿Qué supone la sentencia del Supremo de La Manada, que elevó de 9 a 15 años de prisión la condena a los cinco miembros por violación?

–Leí las 371 páginas de la Audiencia de Navarra –que inicialmente condenó a cada uno de los cinco jóvenes conocidos como La Manada a 9 años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual con penetración–. Con el relato de los hechos que se probó en aquella Sala de la Audiencia hace dos años considero que había intimidación, violación, al igual que la Fiscalía. El relato no cambia. Para mí, hubo intimidación ambiental. La sentencia va a ser muy pedagógica. Nos va a enseñar que la intimidación no es solo enseñarle un cuchillo a una mujer y decirle “quítate la ropa”, sino que influyen factores como un lugar angosto, la superioridad numérica, la diferencia de edad que había en este caso...Todo eso lleva a la mujer a plegarse a la voluntad de los agresores. La fiscal lo defendió muy bien y el Tribunal se acogió a la solicitud de modificación.

–¿La Justicia aporta siempre las respuestas que la sociedad espera?

–En Málaga hay un nivel de coordinación muy bueno. Vamos de la mano de jueces y fiscales. La Policía se forma constantemente con hasta tres cursos al año.

–¿Cuál es el antídoto del machismo?

–La educación de base, las campañas preventivas desde el Gobierno. Está probado por las estadísticas que la mujer es un factor de riesgo. Hay que concienciar, educar y prevenir e intentar resocializarla. Trabajo con maltratadores de varias mujeres. Se les obliga a hacer cursos de igualdad. Es más complicado trabajar con ellos desde el punto psicológico porque se trata de aspectos de de la cultura, pero se está haciendo muy buen trabajo. En Málaga hay psicólogos que trabajan muy bien con agresores condenados.

–¿Recuerda a la primera víctima de la violencia de género con la que intervino?

–Uno de los primeros casos fue el de una chica irlandesa que estaba aquí de vacaciones y sufrió abusos. Un hombre mayor que ella se aprovechó de su estado de embriaguez.

–Desde 2003, cuando comenzó la estadística oficial, han sido más de 1.000 las mujeres asesinadas por la violencia machista. ¿Qué queda pendiente?

–Mucho camino por recorrer. La igualdad es el objetivo. El día en el que seamos iguales el machismo no existirá. Habrá crímenes, porque no podemos erradicarlos, pero no estarán basados en problemas estructurales de cultura. La mujer sigue siendo la principal cuidadora en los hogares españoles. El Ministerio de Hacienda revela cifras de solicitudes de excedencia y reducciones de jornada: en torno al 80% son ellas las que sacrifican la vida profesional para seguir proporcionando a los hombres cobertura. Mientras que la mujer sea sujeto sumiso, ellos seguirán ejerciendo la violencia para controlarlas y someterlas.

–En las calles se percibe la indignación

–A nivel sociológico hay una respuesta agresiva contra el machismo. Se está avanzando en igualdad. Recibo insultos constantemente por defender la igualdad y soy hombre y policía. Imagina las mujeres que levantan la voz. Carecen de argumentos y se dan cuenta de que el feminismo está haciendo mella.

–Se insiste en que la educación es fundamental para la prevención, ¿pero qué se está haciendo mal?

–Hay una carencia de educación sexual. Un estudio realizado en Palma de Mallorca refleja que la edad de acceso al porno está en los 8 años. La media de consumo son los 12. Están cubriendo con la pornografía esa falta de conocimientos.