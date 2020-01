La ampliación del centro de salud de El Palo podría conllevar el cierre del colegio Gutiérrez Mata

La respuesta a la histórica demanda de los vecinos de El Palo de que se amplíe el centro de salud de la barriada puede tener efectos colaterales sobre uno de los tres centros escolares que hay en la zona. Aunque por el momento no existe una decisión tomada, la realidad es que el plan autonómico para mejorar las instalaciones sanitarias pasa por utilizar la comisaría de la Policía Local, anexas al centro de salud. Un supuesto que obligaría a buscar un emplazamiento alternativo para el cuerpo policial. Y una de las opciones que se ha puesto sobre la mesa es la del colegio Gutiérrez Mata, obligando a su cierre y al traslado de sus 143 alumnos.

El asunto fue objeto de una reunión el pasado fin de semana a la que asistieron el alcalde, Francisco de la Torre, y la delegada de Educación de la Junta, Mercedes García Paine, así como representantes vecinales de El Palo. El portavoz del PSOE, Daniel Pérez,ha denunciado este lunes que el objetivo es cerrar el colegio, lo que consideró "un auténtico drama que no vamos a permitir, ni vamos a secundar. Es descorazonador ver cómo el alcalde quiere quitar servicios a los ciudadanos cuando, no hace mucho, entregó suelo público en ese distrito, como eran las antiguas cocheras, para dársela a una empresa privada para su negocio".

Una opción que no ha sido negada por el concejal del distrito Este, Carlos Conde, quien, por medio de un comunicado, ha admitido que una de las alternativas que se está analizando es esa. No obstante, la condicionó a que tenga el visto bueno de la comunidad educativa y de la Junta. "No se hará nada que suponga merma de ratio ni calidad educativa", dijo. Asimismo, ha expuesto que esto permitirá "actuar para que no haya desbordamientos en caso de lluvias copiosas, ya que la parcela donde se encuentra el centro está atravesada por un arroyo embovedado".

De cumplirse esta afirmación, el tema queda cerrado, toda vez que desde la Consejería de Educación se afirmó que no se plantea cierre alguno con objeto de ubicar centros de salud. Así lo han indicado a Europa Press fuentes del departamento autonómico, que sí han admitido contactos del Ayuntamiento y Salud "para el estudio de las diferentes propuestas". Asimismo, han apuntado que cuando haya "una propuesta firme" del Consistorio y de la Consejería de Salud "será elevada a la Consejería de Educación, que la estudiará y valorará, garantizando en todo caso el derecho a la Educación del alumnado".