Invertirán 1,2 millones de euros en la ampliación de una residencia de mayores en Ciudad Jardín

El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado la licencia por la cual se ampliará una residencia de mayores ya existen te en la zona de Ciudad Jardín. De acuerdo con la licencia otorgada por el Consistorio, la ejecución material de las obras tiene un presupuesto previsto de 1.250.505 euros. Además, se ha fijado un plazo de ejecución de 12 meses, según el permiso concedido el pasado 23 de diciembre.

El edificio a ampliar se trata de la Donegal Málaga Mayor, ubicado en la Avenida Juan Grande, 9. Se proyecta sobre la misma la ampliación para destinarla a una nueva residencia de mayores, “aumentando una planta alta y una planta de casetón”, detalla el permiso. Tras los trabajos, el edificio constará de planta semisótano, planta baja, planta primera y casetón.

En la licencia se indica que la propuesta de edificación por parte de la empresa es de 1.514,01 metros, por debajo de los 1.764,4 metros que se admite por parte de la Gerencia de Urbanismo.

Los técnicos municipales aceptan los argumentos expuestos por la empresa concesionaria para no prever plazas de aparcamiento. En este caso, que actualmente no dispone de plazas para este fin y la zona exterior no tiene espacio suficiente para proyectar una zona a este uso.