Expertos comparten las recetas para crecer en la era digital

En un mundo cada vez más globalizado, las vulnerabilidades y las incertidumbres son múltiples y cambiantes. Dar respuesta a los retos presentes y futuros, y conocer de la mano de expertos qué está pasando y cómo pueden evolucionar las tendencias, es clave para ayudar al crecimiento de las empresas. Estos son algunos de los objetivos que cada año se plantea Andalucía Management, un encuentro que este pasado jueves congregó en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga a medio millar de empresarios y directivos andaluces.

El comercio electrónico, los límites entre las compras offline y online, la inteligencia artificial, el futuro de los robots, la innnovación y digitalización de las empresas, la educación como base de una mayor productividad, el talento para ser competitivos... entre otros temas, centraron el foro Andalucía Management 2018, en torno al eslogan de esta edición era Crecer en la Era exponencial.

Participaron como ponentes Javier Santiso, fundador del Club Mundi y profesor del IE Business School; Miguel Sebastián, economista y ex ministro de Industria, Turismo y Comercio; Susana Voces, directora general de Ebay en Italia y España; Eduardo Serra, presidente de la Fundación Transforma España; José Antonio Marina, filósofo, escritor y pedagogo; Alberto Artero, director de El Confidencial; Adriana Hoyos, miembro senior en la Universidad de Harvard, y Sebastián Álvaro, periodista y aventurero, creador de Al Filo de lo Imposible.

Las compañías Ayesa, Baeza y Graphenstone recibieron los premios Andalucía Management

El evento estuvo organizado por Management Activo, con el patrocinio de Vodafone, Globalia Corporate Travel, Sage, Cajamar, Ricoh y Solunion, mientras que DKV Seguros patrocinaba los Premios Andalucía Management. Contó también con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Málaga, como partner académico Universidad Loyola Andalucía y como partner de movilidad Uber; además de tener como medios oficiales a Onda Cero, el periódico Málaga Hoy y la revista empresarial malagueña Vida Económica.

La jornada fue inaugurada por Francisco Cabrera, director de Management Activo, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Cabrera recalcó la “filosofía de ambiente familiar” que caracteriza esta cita empresarial en la que más del 80% de los asistentes repite en alguna ocasión y un 60% ha asistido a tres o más ediciones. Así, agradeció la presencia de directivos de todas las provincias andaluzas, así como de Ceuta, Melilla, Barcelona, Madrid o Murcia, entre otras, y recordó el seguimiento que pudo realizarse del evento a través de redes sociales como Twitter.

Francisco Cabrera "Hay que compartir la necesidad de seguir creciendo, con nuestros éxitos y fracasos”

En su intervención inicial, Cabrera hizo referencia a una afirmación que dice que “en España se castiga el fracaso, pero lo grave es que se castiga el éxito” y agregó que el objetivo de Andalucía Management es “compartir la necesidad de seguir adaptándonos y creciendo, con nuestros fracasos y nuestros éxitos, en un mundo que es cada vez más global, rápido en sus cambios”. Una vez finalizado el evento, Cabrera se mostró satisfecho con el resultado y con el “factor humanista” presente en las distintas ponencias. Asimismo, señaló que todos los expertos coinciden en que “las cosas van muy rápido y nadie tiene claro hacia dónde vamos”.

“Todo el mundo es consciente de que hay que mejorar muy rápido en temas de logística, por ejemplo, pero nadie tiene claro a dónde nos lleva tanto correr”, dijo. “Hay que pararse un poco y reflexionar”, apostilló.Por su parte, De la Torre subrayó la importancia de foros como Andalucía Management para “tener una visión innovadora en un mundo cambiante” y celebró que el evento “haya trascendido las fronteras andaluzas”. “La empresa debe ser creación de riqueza y de empleo”, matizó.

En este sentido, Luis Alcón, director de zona sur de Solunion, animó a mantener el “espíritu innovador” en una época de nuevos retos en las que “las empresas pueden perder su estabilidad por la irrupción de las tecnologías”. Coindició en que el principal reto al que se enfrenta el sector en la actualidad es la digitalización, algo por lo que, “hay que pasar, porque hay que enfrentarse con empresas de cualquier otro país, sino a corto plazo nos quedaríamos todos muy retrasados”. “Ello conlleva inicialmente un miedo, pero hay que entrar a hacerlo”, reconoció, concluyendo que “para adaptarnos a las nuevas circunstancias necesitamos un equipo innovador”.

Premios Andalucía Management 2018

Los premios Andalucía Management 2018 reconocieron a tres empresas andaluzas de entre 220 candidaturas. En la categoría de Responsabilidad Social Empresarial se galardonó a Graphenstone, el de Desarrollo Empresarial para Ayesa, y el de Empresa Familiar para Baeza. En cuanto a las conferencias, estas versaron sobre multitud de temas, desde la situación económica del país y las perspectivas de futuro, hasta el funcionamiento de las administraciones públicas o la evolución de la inteligencia artificial.

En líneas generales, se insistió en la necesidad de apostar por las nuevas tecnologías, la digitalización y la innovación para aumentar en productividad y competitividad. Del mismo modo, los ponentes mostraron las oportunidades de negocio que el comercio electrónico y los cambios de hábitos de los consumidores millennials abre a las pequeñas y medianas empresas.

“Imagino un país un poco más coreano, con la alegría española”

España necesita un reseteo para alcanzar unos niveles más altos de productividad y competir mejor en el mercado europeo, plantar cara a las economías emergentes y no quedar por detrás de los asiáticos. Parece mucho, pero es fundamental para el futuro del país, y posible si se apuesta por “un plan que impulse el valor añadido, la educación, la innovación, la internalización y la digitalización”. Así lo defendió Javier Santiso, fundador del Club Mundi, quien empezó presentando con datos un diagnóstico “desastroso” del país: “España, dentro de Europa, se está quedando rezagada”.

El reto ahora es lo que llamó “el internet industrial”, una meta para la que, tanto desde el sector público como el privado, se debe apostar de una forma más decidida por la innovación y la educación, dos elementos claves si se quiere mejorar en productividad y competitividad. El experto dedicó parte de su discurso a hablar de Corea del Sur, “un país muy parecido a España, con la misma demografía y características económicas comparables”, que según explicó, pasó por una crisis en 1988 a la que respondió “con una estrategia totalmente distinta a la de España en 2008”. “Se apostó por más innovación, más educación y más internacionalización”, afirmó.

Por tanto, animó a “reflexionar sobre los muchos activos que tiene el país”. En este punto, precisó que “la innovación no es solo la alta tecnología, sino que también está en la gastronomía, el sector textil, el hotelero o el turismo”. “Imagino un país un poco más coreano, que conserve la alegría española”, concluyó.

“Se necesita reformas que ayuden a modernizar la economía”

La recuperación y los retos pendientes, fue el título de la conferencia del economista y ex ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, quien centró su intervención en la actual situación económica del país, entre los que citó la deuda pública y privada, la falta de ahorro que hace que “España sea el país del mundo con más deuda externa”, así como el bajo crecimiento de la productividad, que según los datos que mostró, ha bajado un 0,1% desde la entrada en la zona euro.

Los retos pendientes sobre los que el ex ministro puso el foco son la política industrial, el capital tecnológico, la dependencia energética, el cambio de modelo turístico y el envejecimiento demográfico. En este sentido, lamentó el “problema crónico de escasez de inversión en I+D”. “El propio sector privado sigue considerando el I+D un lujo del que prescindir cuando viene una crisis”, matizó, y se refirió al vehículo eléctrico y al teletrabajo como oportunidades.

Sobre el turismo, insistió en que hay que “diversificar e ir a nuevos países emisores”, y luchar por aumentar el gasto medio del visitante. “Lo importante no es el número de turistas sino los ingresos”, dijo. En definitiva, planteó que el país necesita “reformas que ayuden a cambiar el modelo productivo y que mejoren y modernicen la economía”, como el ahorro y la eficiencia energética y el uso de las nuevas tecnologías, “ante las que hay que perder el miedo”. Y en el ámbito político, incidió en que los partidos deben llegar a pactos duraderos: uno educativo, otro energético y otro fiscal.

“Internet y la telefonía móvil han cambiado la forma de comprar”

Aunque se habla mucho de comercio electrónico, actualmente su peso en España todavía es menor al 5%, pero el margen de crecimiento de este es inmenso en el territorio nacional, donde se calcula que hay más de 27 millones de internautas.

El aprovechamiento de las empresas de esta tendencia a comprar a través de internet, así como la esperanza que esta alternativa da a las pequeñas y medianas empresas “para competir y ganar en este nuevo mercado”, fue el tema central de la ponencia de Susana Voces, directora general de Ebay en España e Italia.

“Internet y la telefonía móvil han cambiado la forma de comprar”, dijo Voces, que explicó que las demandas de los consumidores, así como sus hábitos, han cambiado de la mano de los millennials y los nativos digitales. Todo esto, según Voces, son oportunidades para que las pymes incrementen su competitividad.

“Hoy en día, el talento es clave para crear empresas líderes”

El presidente de la Fundación Transforma España, Eduardo Serra, pronunció una ponencia titulada El papel de la empresa española en la encrucijada actual, en la que mencionó las exigencias que presenta la llegada de las nuevas tecnologías disruptivas, basadas principalmente “en una adecuación del talento existente en la sociedad española”.

Serra subrayó la importancia de la internacionalización y presentó como principales “mandamientos” para ello, el crecimiento y el talento. “Hoy en día lo que ha hecho falta para crear empresas líderes es el talento”, sostuvo durante su intervención en Andalucía Management.

Para lograr la internacionalización, este experto recomendó a las pymes “actuar conjuntamente” y “apoyarse en sistemas de agrupaciones sectoriales”. Por último, se mostró crítico con la clase política, a la que afeó su “endogamia” que lleva a la pérdida de calidad y confianza de la sociedad.

La sociedad del aprendizaje, estrategias para competir y emociones frente a inteligencia artificial

En la mesa de reflexión Crecimiento y talento en entornos disruptivos, moderada por Juan Fernández-Aceytuno, consejero delegado de la Sociedad de Tasación, los expertos profundizaron sobre diversos temas presentados en el transcurso de Andalucía Management.

Adriana Hoyos "La tecnología lidera una nueva revolución industrial que ya empezamos a sentir y vivir"

La miembro senior de la Universidad de Harvard, Adriana Hoyos, arrancó el debate criticando la lentitud de los gobiernos, de la política y de la ley frente al avance rápido de la tecnología, “que lidera una nueva revolución industrial que ya empezamos a sentir y vivir”. Como consultora, hizo también hincapié en “el rezago de las empresas, organizaciones y centros educativos en Europa respecto a Estados Unidos” en cuanto a la aplicación de la misma, y recordó la importancia de que las compañías españolas empiecen a implantar el blockchange.

Por su parte, para abordar el tema del talento, el filósofo, escritor y pedagogo Antonio Marina lo definió como “el buen uso de la inteligencia”, insistiendo en que esta capacidad no se desarrolla al inicio de la cadena educativa, sino al final.

Así, Marina profundizó en “la guerra por el talento” que, según comentó, “se ha convertido en la principal fuente de riqueza de las naciones o de las empresas”. Defendió que “aquellos que no sepan concentrar el talento van a desaparecer o fracasar” y que el éxito reside en “generarlo y no en atraerlo”. Del mismo modo, consideró que “la tecnología no reduce la incertidumbre, sino que crea nichos de vulnerabilidad”. Por último, reflexionó sobre “la campaña epidémica contra la democracia liberal”.

Empezamos a tener gente muy educada que empieza a dudar si es mejor la democracia o un régimen autoritario”, dijo. El director general de El Confidencial, Alberto Artero, también compartió con los participantes las estrategias para mejorar la competitividad: “si fuera corporación me centraría en cómo posicionarme, cómo ser reconocido y cómo sacar partido de la posición y el reconocimiento”. Señaló, además, que para ser conocido hay que “poner énfasis en el valor referencial y en la interacción”, adoptando un nuevo modelo de relación entre clientes y proveedores.

José Antonio Marina “La tecnología no reduce la incertidumbre, sino que crea nichos de vulnerabilidad”

Los expertos también hablaron de los pros y contras de la intelicencia artificial, cuya evolución consideraron imparable. En este sentido, Marina defendió la importancia de las emociones humanas y el papel de la educación para cultivar el conocimiento, más allá de los datos puros. “Estamos creando una generación de usuarios, pero usar muy bien una herramienta no quiere decir que se sepa lo que se hace”, explicó, añadiendo que “lo que hay dentro de los ordenadores es información pura, no conocimiento”.

Alberto Artero “Si fuera corporación me centraría en cómo posicionarme, cómo ser reconocido y cómo sacar partido de la posición y el reconocimiento”

“Una cultura montada sobre la base única de la información pura amputa de tal manera la personalidad humana que resulta peligroso”, advirtió. Coincidió en esto Hoyos, quien defendió el desarrollo de sistemas de inteligencia emocional pero con límites por parte de las administraciones. Por su parte, Artero resaltó la importancia de la formación previa al acceso a internet, y apostó por educar en “una base teórica, conocimiento empírico y relacional y en el criterio subsidiario”.

“Plantearse retos inviables y trabajar por ellos no es de gente alocada, sino de personas con sueños”

El broche final de Andalucía Management 2018 lo puso el periodista Sebastián Álvaro, creador del histórico programa de televisión Al Filo de lo Imposible, emitido por primera vez en TVE en 1983. “No sé qué pinto aquí”, bromeó nada más subir al escenario del auditorio del Palacio de Ferias, desde donde transmitió su espíritu aventurero a los empresarios, a quienes animó a “atreverse a fracasar”, dejando los miedos de lado y corriendo riesgos para triunfar en el mundo de los negocios.

Con más de 200 expediciones a lo largo su trayectoria, Sebastián Álvaro cerró el congreso con su charla Nadie nos dijo que fuera imposible, con la que brindó al público una vuelta al mundo por algunos de los paisajes y las cumbres más espectaculares del planeta, y relató los riesgos que tuvieron que correr para alcanzar las 14 cimas de más de 8.000 metros que Al Filo logró filmar, incluyendo el K2 en el Himalaya, además de los tres polos –el Norte, el Sur y el Everets–.

“Plantearse retos inviables y trabajar para hacerlos realidad no es producto de gente alocada, sino de personas sensatas y prudentes que tienen sueños y quieren conseguirlos”, aseguró. En su intervención, el periodista hizo un paralelismo entre la figura del aventurero y el empresario y destacó que según el diccionario, una aventura es ‘una empresa de resultado incierto y que entreña peligro’; por tanto, dijo, “muchos de ustedes también son aventureros”.