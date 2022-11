Los ángeles de Larios ya iluminan la Navidad en Málaga

Llegó a Málaga la Navidad. Vanesa Martín ha pulsado este sábado, pasadas por poco las siete, el botón que encendía el nuevo espectáculo con ángeles de la calle Larios. En la principal vía malagueña no había sitio casi para pivotar sobre uno mismo. No ha sido un evento apto para claustrofóbicos el de esta tarde, lo que habla de un éxito de asistencia para presenciar unos ángeles que habían sido fuertemente cuestionados en redes sociales. A buen seguro todo aquel que dudase del gusto de este alumbrado no se habrá acercado este sábado al Centro de Málaga, pero durante y tras el show ha sido difícil escuchar una sola crítica que no tuviese que ver con las aglomeraciones.

Martín ha estado acompañada por el alcalde, Francisco de la Torre, y la concejala de Fiestas, Teresa Porras, cuando se ha mostrado "muy orgullosa de dar luz como esta noche vamos a hacer a nivel poético es muy bonito, y ver calle Larios, la arteria de nuestra ciudad, tan llena después de todo lo que hemos vivido y a vosotros tan alegres, es un privilegio y un honor".

No sólo eso, la artista ha manifestado que allá por dónde va le dicen que Málaga "es una ciudad muy alegre y yo creo que no hay nada mejor que una ciudad pueda brindar que la alegría", antes de iniciar una cuenta atrás coral para pulsar el botón que encendiese casi un millón y medio de puntos de luz en toda la ciudad.

Los asistentes han vitoreado cada palabra de Martín, que de haberse encontrado en La Malagueta habría salido a hombros con total seguridad. La máxima algarabía se ha dado con el inicio de Carol of the bells un villancico anglosajón que anuncia la llegada de la Navidad.

Tras este, ha sonado Last Christmas antes de dar paso a dos villancicos españoles, Feliz Navidad de José Feliciano y una versión de Campana sobre campana. En total, cerca de quince minutos de espectáculo en el que los 16 'ángeles celestiales' han brillado en tonos plateados y dorados al ritmo de la música para el gusto del público que, incluso, se amontonaba en las calles colindantes, a pesar de no tener visión directa a la columnata.

Por su parte, el alcalde, Francisco de la Torre, ha recordado que la cantante ya protagonizó otro de los actos más emblemáticos de Málaga con el pregón de la Feria en el año 2017, "y hoy ha hecho un hueco en su agenda para estar aquí compartiendo este momento singular; son solo unos segundos pero valen casi más que el tiempo del pregón, que fue maravilloso", ha valorado.

Con el encendido del alumbrado navideño, arrancan unas fiestas para las que De la Torre ha pedido que Málaga sea una ciudad "generosa, hospitalaria, acogedora para todos los que vengan, que seamos capaces de convivir de manera pacífica, entrañable y ayudemos a aquellos que tienen problemas y pensemos en los demás".

Casi millón y medio de puntos de luz

Medio millar de calles, plazas y glorietas de la ciudad van a volver a contar este año con alumbrado navideño, con 80 de esas vías situadas en zonas emblemáticas. El alumbrado será entre las 18.30 y las 24.00 horas los días laborables, mientras que los fines de semana y vísperas de festivo se ampliará hasta las 02.00 horas.

De esta forma, los 'ángeles celestiales' toman el relevo al 'Bosque de la Navidad', "vistiendo Málaga de elegancia, luz y Navidad". Estos ángeles, de cuatro metros de altura, cuentan con colas de 12 metros de largo, y están diseñadas con efectos efervescentes, comenzando en blanco cálido y terminando en un blanco puro, como estelas que se deshacen al pasar y adornados con brillos de hojas dicroicas para el día.

La música que sonará en los espectáculo será Carol of the Bells, y Jingle bells. Habrá tres pases cada día, excepto el 24 y el 31 de diciembre. Serán a las 19.00, 20.30 y 22.00 horas.

Las calles San Juan, Molina Lario y once transversales de calle Larios cuentan con una decoración especial basada en lámparas de salón de araña. A lo largo de la céntrica calle San Juan hay tres espacios diferentes que recrean una 'Cueva mágica', un 'Cielo de mimbre' y un 'Salón de arañas' a modo de performance lumínica con guirnaldas de luces.

Alrededor de 1.350.000 puntos de luz iluminan las más de 500 calles y rotondas decoradas en Málaga durante la Navidad, alrededor de 80 corresponden a las zonas emblemáticas. En total son más de un millón y medio de puntos de luz leds que traen el espíritu navideño a la ciudad.

En 'Cueva mágica' el paseante tendrá la sensación de discurrir "por el interior de una caverna". Mirando hacia arriba se descubrirán las estalactitas como elementos lumínicos colgantes, utilizando 300 metros lineales de guirnaldas de microled.

Por su parte, la zona del 'Cielo de mimbre' ofrecerá la sensación de discurrir por un camino con un manto natural de este material vegetal. Se completa con bombillas artesanas y rústicas tipo Edison que ofrecen una luz cálida "con un toque rústico y tradicional".

En cambio, el concepto del 'Salón de araña' transporta a una cámara barroca. Se podrá percibir la calidez de las bombillas de vela y la frialdad del cristal helado brillante.

Drones y 'video Mapping'

Este domingo, a las 19 horas, se inaugura el espectáculo lumínico que se proyectará sobre la fachada de la torre mocha de la Catedral en su lateral sur. Un video mapping o proyección arquitectónica utilizando tecnología láser, en la que se han creado infografías en dos y tres dimensiones.

Esta actividad la realiza la empresa Firefly Events y los pases serán a las 19.00, 20.30 y 22.00 horas, todos los días desde el 27 de noviembre hasta el 4 de enero, excepto el 24 y 31 de diciembre. La temática de las proyecciones será navideña, con guiños a los olores y sabores malagueños.

Por otro lado, el Palmeral de las Sorpresa, plaza de la Marina, Muelle Uno y Gibralfaro van a ser algunos de los puntos de la ciudad en los que podrá verse el espectáculo luminoso de drones. Se representarán imágenes navideñas y se emplearán 120 dispositivos, situados en la zona de la terminal de cruceros.

Este espectáculo se estrenará el 3 de diciembre y se repetirá los días 4, 6, 7 y 23 de diciembre, a las 20.00 horas. El 9 de diciembre también habrá un pase a las 20.30 horas.

Seguridad

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Seguridad, ha diseñado un dispositivo especial de Navidad que dará comienzo este fin de semana coincidiendo con el encendido de las luces navideñas que tendrá lugar este sábado, y se prolongará hasta el 6 de enero, festividad de los Reyes Magos.

Este plan de refuerzo es fruto de la colaboración con otras áreas y servicios municipales como Alcaldía, Movilidad y EMT, Real Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Fiestas y Servicios Operativos con las que se han manteniendo varias reuniones de carácter transversal y en las que igualmente han participado responsables de Policía Nacional. Fruto de esas reuniones se ha diseñado este dispositivo especial con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los malagueños y visitantes.

En lo que respecta a Policía Local, el dispositivo de seguridad y tráfico se llevará a cabo entre las 16:00 y las 23:00 desde el sábado 26 de noviembre, día de la inauguración del encendido, hasta el jueves 6 de enero de 2023 incluido.

Así, según han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado, contará con personal de servicio ordinario y extraordinario, y el número de efectivos variará en función de las fechas con un total cercano a los 1.500 servicios.