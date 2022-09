El año hidrológico acaba en Málaga como uno de los más secos de las últimas décadas

Málaga afronta la recta final de uno de los años hidrológicos más secos de las últimas décadas. Según asegura Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga (Aemet), este periodo ha sido el séptimo más seco desde que se comenzaran a registrar datos de precipitaciones en la provincia de Málaga en 1961.

A la espera de que finalice el año hidrológico el próximo 30 de septiembre, de momento la precipitación media registrada en Málaga entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de agosto de 2022 ha sido de 398,7 litros por metro cuadrado. Esta cantidad supone cerca de 236 litros menos que las precipitaciones medias registradas para el mismo periodo durante los últimos 60 años en Málaga, cuando se han contabilizado 634,3 litros de agua por metro cuadrado.

A la vista de estos datos, Riesco no duda en afirmar que este ha sido un año "muy bajo en precipitaciones". "Si lo normal es que caigan 634,3 litros por metro cuadrado en Málaga, este año solo han caído cerca de 399 litros, es decir, que ha llovido un poco más de la mitad de lo que suele ser habitual. Que llueva un poco más de la mitad es muy poco, desde luego es un año hidrológico muy seco", destaca el director.

Las escasas lluvias registradas en Málaga en el último año han provocado una situación de déficit en determinados pantanos de la provincia. Así, el embalse de La Viñuela acaba de alcanzar su cifra mínima histórica y se encuentra al 10,9% de su capacidad, según los datos proporcionados por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía: de un total de 164,4 hectómetros cúbicos (hm3), el pantano tan solo cuenta en la actualidad con 17,9 hm3 de agua. Se trata del nivel hídrico acumulado más bajo de su historia, que repercute de manera negativa en el agua empleada para los campos de cultivos de la comarca de La Axarquía, pero no en el agua disponible para abastecimiento humano.

En este sentido, la empresa pública de Aguas y Saneamiento de La Axarquía, Axaragua, encargada de la gestión del abastecimiento de agua potable en la región, incide en que el nivel registrado en el pantano de La Viñuela "de momento no impide que se pueda seguir extrayendo agua de él para abastecimiento humano, como así está siendo".

Además, con el objetivo de preservar la mayor cantidad de agua posible en el embalse de La Viñuela, desde Axaragua confirman que "actualmente se está complementando el abastecimiento con agua potable proveniente de la interconexión con Málaga, y próximamente se espera que entren en funcionamiento los sondeos del río Chillar, junto a las medidas de ahorro tomadas por los municipios".

La escasez afecta de manera especial a los cultivos de la comarca de La Axarquía, donde la mayoría de agricultores se abastecen del pantano de La Viñuela. Dado que el embalse ya no cuenta con capacidad suficiente para garantizar el agua a las cerca de 6.400 hectáreas de cultivos abastecidas por este pantano, una de las medidas puestas en práctica ha sido la incorporación de riego mediante aguas regeneradas, que son aguas residuales tratadas para ajustar su calidad al uso para el que se necesiten.

A pesar de que esta medida supone un "alivio" para las comunidades de regantes de La Axarquía, la baja capacidad del embalse ha afectado a los agricultores "hasta tal punto de que hay muchos que están arrancando sus plantaciones", según advierte José Campos, presidente de la comunidad de regantes Cerro de la Encina.

Campos sostiene que los 1.500 metros cúbicos de agua por hectárea que pueden emplear en la actualidad no son suficientes "para poder salir adelante" y, de no mejorar la situación con próximas lluvias, "será un desastre total. Si este año ha sido malo, el próximo si no llueve va a ser el remate de muchas plantaciones porque no hay otra fuente más que el agua regenerada del Rincón de la Victoria y la de la EDAR de la zona de Torrox".

Además, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) hace hincapié en que este tipo de medidas, como el uso de aguas regeneradas, "no son suficientes para arreglar la situación, pues aún quedan muchas depuradoras sin poder reutilizar sus aguas regeneradas con un tratamiento terciario". La semana pasada, la Junta de Andalucía amarró fondos europeos para la construcción de la futura depuradora de Vélez y la ampliación de la de Marbella-Mijas.

La situación es menos dramática para otras comunidades de regantes, como las que se localizan en el Valle del Guadalhorce, cuyos cultivos se surten de tres pantanos: el embalse del Conde del Guadalhorce, el del Guadalhorce y el del Guadalteba, que se encuentran al 36,47%, 34,05% y 66,92% de su capacidad total, respectivamente. A pesar de ello, Juan Antonio Aguilar, secretario de la Asociación Provincial de Regantes de Málaga (Aprema), revela que para tener un consumo adaptado a la situación de sequía que viene sufriendo la provincia, "los agricultores del Valle del Guadalhorce hemos hecho un esfuerzo muy grande por ahorrar agua este verano" y, a falta de cerrar el año hidrológico el 30 de septiembre, todo apunta a que están "cumpliendo los objetivos", lo que les permitirá "tener una reserva de agua por si noviembre viene muy seco y hubiera que dar un riego de emergencia".

Aún así, Aguilar insiste en que es necesaria más inversión en mejoras de regadío e infraestructuras que garanticen el agua en toda la Cuenca del Mediterráneo, una reivindicación a la que se suma Asaja: "Hay que acelerar las infraestructuras que incrementan los recursos hídricos para poder disponer de ellos en el futuro. Hay que cambiar la mentalidad, aprovechar todos los ciclos del agua e incrementarlos con la puesta en marcha de desaladoras usando energías renovables".

Como ejemplo de recursos que garantizan el suministro de agua en situaciones como la actual, Asaja recuerda la construcción en 1995 de la tubería concebida para trasvasar agua desde el pantano de La Viñuela a la ciudad de Málaga; una infraestructura que ahora "se está usando en sentido contrario para pasar agua desde La Rosaleda hasta La Axarquía" y que está permitiendo, entre otras cosas, que la comarca no sufra de una acusada escasez.

A pesar de que así es el deseo de los agricultores, la situación no parece que vaya a mejorar de cara al otoño. Tras un periodo de tres años con precipitaciones por debajo de lo habitual en Málaga, la predicción es que esta tendencia se mantenga en los próximos meses.

"Las predicciones estiman que el próximo otoño será más seco de lo normal", afirma el director de la Aemet en Málaga, Jesús Riesco

En este sentido, el director de la Aemet en Málaga sostiene que aunque todavía queda el otoño para recuperar en parte el déficit de precipitaciones de este año, "las predicciones estacionales no hablan muy a favor de que el otoño sea húmedo, sino más bien lo contrario, que sea más seco de lo normal, en principio". No obstante, Riesco puntualiza: "Como hablamos de un clima mediterráneo, la fiabilidad que tienen las predicciones para el otoño son limitadas. En estos climas lo mismo de repente aparecen un par de lluvias intensas y se recupera parte del déficit que llevamos, y a lo mejor en vez de quedarse por debajo de la media, se quedan por encima".