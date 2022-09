La antesala del otoño crucerístico en el puerto de Málaga

Finalizado el trimestre veraniego con 40 escalas cruceristas, unos atraques que se quedan muy atrás en comparación con los obtenidos en los años: 2016, 2017, 2018 y 2019, el puerto de Málaga afronta septiembre con unos números muy esperanzadores.

Convertido este mes recién iniciado en la antesala de la temporada otoñal, uno de los periodos de mayor afluencia de buques de turistas en las aguas malacitanas, en el noveno mes de 2022 están previstas un total de 19 escalas según refleja la página web de la Autoridad Portuaria malacitana. Ejecutadas estas visitas por 16 buques diferentes, septiembre traerá a tres barcos realizando sus respectivas primeras visitas malagueñas; una circunstancia que contrastará con la especial estancia de un veterano barco de turistas con 62 años de vida en la mar.

Atendiendo a los dos buques que durante el trimestre veraniego han escalado de forma habitual en los muelles crucerístas, hasta octubre se mantendrán los atraques del Valiant Lady que iniciaba su campaña malacitana en mayo y el MSC Orchestra que, con inicio y final de crucero y embarques y desembarques completos comenzaba sus viajes malagueños a finales de junio.

Con estas paradas, una el día 28 para el buque de Virgin Voyages y tres para el de MSC Cruceros en las jornadas del 8, 18 y 28 de septiembre, el presente mes verá como el AidaStella realizará dos escalas; efectuando el resto de buques previstos tan sólo un atraque.

Pormenorizando sobre los barcos de turistas que visitarán Málaga por primera vez, el martes 16 de septiembre el buque de Royal Caribbean Jewell of the Seas se estrenará en las instalaciones crucerísticas malacitanas. Con la particularidad de ser un barco construido en 2004 que todavía no había visitado la capital de la Costa del Sol, este buque realizará una escala de 9 horas inmerso de una ruta de diez días entre Ámsterdam y Tarragona.

Completando esta nómina de primeras escalas, los buques MSC Grandiosa y MSC Meraviglia tienen previsto atracar respectivamente los días 19 y 29; el primero de ellos finalizando viaje en Málaga y el segundo dentro de una ruta trasatlántica con destino a Puerto Cañaveral.

Un mes de septiembre en el se superarán los 17 atraques que se obtuvieron en el mismo periodo de tiempo de 2021 y que servirá para ir engrasando la actividad crucerista malacitana con vistas al arranque de la temporada otoñal de barcos de turistas.