Apuñalamiento en Málaga, con un joven de 28 años hospitalizado: la Policía interviene un arma blanca

Segundo episodio violento entre jóvenes que estos días se salda con un herido de gravedad, esta vez por apuñalamiento. La víctima tiene 28 años y tuvo que ser atendida por los sanitarios con lesiones de arma blanca, según indicaron a Málaga Hoy fuentes próximas al caso. La pelea, en la que se vieron implicadas unas cinco personas, según el testimonio de testigos, ocurrió en el barrio de San Rafael, en el distrito malagueño de Cruz de Humilladero.

De la investigación pasó a ocuparse la Policía Nacional, que por el momento, no se han practicado detenciones. Sí ha confirmado que los investigadores han intervenido un arma blanca que podría guardar relación con la agresión. El origen de la trifulca está bajo investigación, pero todo apunta a una nueva refriega entre jóvenes que acaba también de forma violenta. El herido, tras haber sido apuñalado, tuvo que ser evacuado hasta el Hospital Clínico de Málaga.

Los hechos se remontan a la noche de este pasado sabado, poco antes de las 00:30. El Servicio de Emergencias Sanitarias 112 Andalucía recibía varios avisos que alertaban de que una persona había resultado herida en calle Alcalde Díaz Zafra. Los investigadores constataron que había sido víctima de un apuñalamiento. El agresor todavía no ha podido ser localizado.

El joven herido en el cuello tras romperle un vaso un hombre ya está de alta

Las alarmas volvían a saltar, en Marbella, la noche siguiente a este incidente, que acabó con un joven en estado grave con un corte en el cuello después de que otro, presuntamente, le rompiera un vaso en la cabeza. Poco despues, la Policía Nacional detuvo a un individuo por su presunta relación con los hechos. En cuanto a la víctima, su evolución ha sido favorable y, este lunes, recibió el alta médica en el Hospital Costa del Sol, donde permanecía ingresada, según pudo saber este periódico de fuentes sanitarias.

El relato de testigos presenciales, aportado a este periódico, recogía que la reyerta había comenzado frente a un conocido pub en San Pedro Alcántara. El origen, unos empujones. Dos de los implicados comenzaron a golpearse, hasta que uno de ellos cayó al suelo. Un amigo de la víctima se sumó a la reyerta, que entonces se tornó en un enfrentamiento de dos contra uno. Según su versión, la riña continuó hasta la puerta del establecimiento, donde uno de los jóvenes fue derribado, tras lo que se golpeó la cabeza contra el pavimento, quedando inconsciente. Posteriormente, recibió un golpe con una copa que le provocó una herida en el cuello por el cristal.

Más personas siguieron entonces participando en el altercado, lanzando varios golpes antes de dispersarse. La pelea se extendió desde la puerta del bar hasta la plaza de la Libertad. Desde allí, se registraron las primeras llamadas al Servicio de Emergencias Sanitarias 112 Andalucía. Era la 1:30. En los avisos se indicaba que dos hombres estaban agrediendo a una tercera persona. Pedían auxilio para la víctima, con una herida en el cuello. Según las primeras informaciones, los supuestos agresores habían huido del lugar.

El centro coordinador dio aviso a la Policía Local, a la Nacional y a los sanitarios del 061. Los investigadores, una vez en la zona, pudieron comprobar que la lesión que presentaba el joven era compatible con una agresión con un vaso que le habían fracturado en la cabeza.

Los agentes que se ocuparon del caso hicieron entonces una batida por las inmediaciones y tomaron declaración a distintos testigos. Las pesquisas les llevaron a identificar a un hombre al que consideran el presunto responsable de los hechos. La víctima, mientras tanto, tuvo que ser evacuada hasta el Hospital Costa del Sol.