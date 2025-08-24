Muere un joven de 21 años tras ser apuñalado en una pelea en la Alameda de Capuchinos

Un joven de 21 años ha muerto este domingo tras ser apuñalado en una pelea en la Alameda de Capuchinos, han confirmado fuentes policiales. A primera hora de la mañana, sobre las 7:40, se ha producido la reyerta entre dos personas en el barrio, a la altura de la oficina de Correos, ha confirmado Emergencias 112 a este periódico.

El grupo de homicidios de la Policía Nacional de Málaga está investigando el fallecimiento del hombre por las heridas causadas con arma blanca. Los presuntos autores, dos varones de 23 años, han sido detenidos. Lo ocurrido ha pillado por sorpresa a vecinos del barrio en plena resaca de la Feria de Málaga. Varios de ellos han alertado al servicios de emergencias por "una pelea" entre dos individuos.

Dos ambulancias junto a efectivos de la Policía Local y la Nacional se han desplazado hasta el lugar de los hechos donde los dos han recibido asistencia médica. Del suceso, que ha tenido lugar a primerísima hora de este domingo, se desconoce aún el motivo de la pelea.

Apuñalamiento de un portero en el Real

Por otra parte, la Policía Local detuvo este lunes a un joven de 18 años en relación con la agresión a un portero de una caseta del Real del Cortijo de Torres, que fue apuñalado. Los hechos tuvieron sobre las 5:30 horas de este pasado lunes en la puerta de una caseta, confirmaron fuentes municipales a Europa Press. Agentes de la Policía Local acudieron al lugar tras ver que un joven estaba siendo perseguido por el personal de seguridad.

Los vigilantes retuvieron al sospechoso hasta que llegaron los agentes, que estaban en las inmediaciones y pudieron presenciar la escena. Según explicaron, el joven presuntamente habría apuñalado a un portero de la caseta.

Al parecer, se habría producido una discusión entre los vigilantes y un grupo de clientes, cuando, presuntamente, uno de ellos sacó un cuchillo y arremetió contra los porteros, alcanzando a uno de ellos en un costado. Otro de los vigilantes logró esquivar la agresión.