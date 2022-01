Los arquitectos alertan de que se construyen muy pocas viviendas en Málaga para la clase media y trabajadora

El Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, a través de su decano, Francisco Sarabia, ha alertado este viernes de que las promotoras destinan en la provincia de Málaga "poca producción" a hacer viviendas "a un precio asequible". Asegura que hay una gran demanda -sobre todo de jóvenes, pero también de familias que buscan más espacio para los hijos, personas procedentes de rupturas, etc.- que tienen muchas dificultades para acceder a un inmueble porque no pueden llegar a su precio.

Sarabia explica que el auge de la provincia como destino inversor y residencial hace que "la empresa privada destina sus recursos a aquello en lo que obtiene más rentabilidad". Y eso es "la vivienda de alto standing, la dirigida a la demanda nacional e internacional; hasta que no cubra este tipo de demanda no van a ofertar otro tipo de viviendas". Según él, hay una demanda muy alta -casi 100.000 personas están registradas en el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) de Málaga- de vivienda, pero los precios son prohibitivos. "180.000 o 2.000 euros no puede permitírselo un sueldo normal; tendrían que ser 100.000 a lo sumo".

¿Y cómo hacerlo? Sarabia cree que las Administraciones deben de poner de su parte, "con incentivos, ayudando a la financiación y con un producto jurídico-legislativo diferente". Para él el modelo actual de Vivienda de Protección Oficial no es atractivo para el sector privado "porque hay demasiado corsé y la calidad que se exige es la misma que la de la vivienda libre". De ahí que pida otro modelo.

Sarabia calcula que el ritmo de visados y finalización de viviendas debería ser de 20.000 al año para atender esta demanda. Y ahora Málaga está muy lejos de esa cifra: se visaron 5.820 en 2021 y se terminaron 7.552. Sí admite que hay ejemplos de viviendas para estos segmentos medios que "rompen la estadística", como las viviendas de VPO levantadas junto a las futuras torres de Martiricos, en Málaga capital; y dos promociones en Teatinos de 1.000 viviendas. Una de ellas, de 500, ya tiene resuelta la financiación y tendrá la luz verde "próximamente", afirma.

El decano de los arquitectos malagueños alertó de esta situación durante la presentación del balance del visado de viviendas en 2021. En 2021, las viviendas visadas se acercaron a las 6.000 (5.820), un 15,14% más que en 2020 pero aún por debajo de las 7.102 de 2019. Sarabia afirma que en en 2020 no hubo un hundimiento de la actividad de visados, sino una caída de alrededor del 25% y ahora "se está produciendo una subida suave" que permitirá recuperar este año el nivel de 2022. Si no ha sido más acelerada, ha sido, entre otras cosas, por la subida de precios de los materiales de construcción y por la dificultad para encontrar mano de obra cualificada,

Por lo que respecta a las viviendas terminadas, el Colegio de Arquitectos certificó 7.352, un 22,54% más que en 2020. En este caso estamos ante la cifra más alta de los últimos cinco años, lo que es resultado de la fuerte actividad de visados en 2017 y 2018, los mejores años tras el 'boom' inmobiliario.

Tanto los visados como la finalización de viviendas se concentran en la costa. "Me atrevo a asegurar que el 90% de la actividad está en la costa", dijo Sarabia, quien añade que Málaga, Marbella y Estepona tienen la mayor actividad. En el interior solo observa un cierto dinamismo en Ronda y Antequera, por ser capitales de comarca, y en el Valle del Guadalhorce. En la mayoría de los pueblos la actividad inmobiliaria, añade, es testimonial, y hay localidades de cierta dimensión, como Archidona y Villanueva del Rosario, que "están en estado de latencia", sin apenas actividad.