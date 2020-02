Las pruebas de ADN del caso por el asesinato de Lucía Garrido centran la vista en el TSJA

Para la defensa de la expareja de la víctima , uno de los absueltos, "no fue sorpresivo para nadie" el contenido de la declaración de los peritos autores del primer informe "lo que hacen es ratificar" el mismo, con resultados "concluyentes" como fue que "no se obtiene ADN humano", por lo que no hubo "nada que conservar". Además, se realizó un tercer informe sobre la misma llave, ha alegado esta parte, oponiéndose a los recursos de las acusaciones.

La familia también recurrió la decisión y consideró que no era un procedimiento para un jurado popular por la complicación. En este sentido, Luis Portero, el abogado que ha representado en la vista a la acusación particular ejercida por la hermana, Rosa Garrido , también presente en la Sala de lo Penal del TSJA, ha expuesto que la "breve suspensión" que se solicitó junto con el fiscal al tribunal en el último tramo del juicio habría podido salvar la "indefensión material" que ha señalado que se produjo.

En cuanto al fallo en la cadena de custodia , que habría llevado al jurado popular a decantarse por las pruebas que arrojaron que no había material genético humano en ese mismo objeto, ha argumentado por qué pidió a la magistrada que presidió el tribunal que juzgó el caso en la Audiencia de Málaga una suspensión del juicio poco antes de la finalización del mismo, la cual no le fue concedida.

El papel del jurado

El tribunal popular entendió que la expareja no conocía a los otros acusados antes del supuesto asesinato, sino que se conocieron después. Asimismo, consideraron que no se desprende de ningún documento o testimonio la participación del que fuera compañero sentimental de la víctima y también que no hay nada que acredite la intervención de los exagentes acusados como inductores del crimen.

En este sentido, el jurado entendió "no contrastada" la hipótesis señalada por los investigadores de la supuesta implicación de estos dada por el testimonio del testigo protegido de referencia, que no compareció en el juicio porque no fue localizado; añadiendo que la expareja no tuvo la llave de la vivienda como para poder facilitarla.

Los miembros del jurado popular deliberaron ampliamente sobre los puntos del objeto del veredicto relativos a la prueba de ADN que apuntaba al presunto autor material y finalmente dieron validez al primer informe que no dio resultado positivo y, por tanto, no situaba a este procesado en el lugar.

Al respecto, consideraron probado que las muestras analizadas para ese primer análisis se consumieron en ese momento y dieron validez también al tercer informe sobre la llave que tampoco encontró huellas ni restos de ADN, pero no así al documento que indicaba una coincidencia con el acusado como presunto autor material.

Los autores del primer informe mantuvieron el contenido del mismo, especialmente que no encontraron restos de ADN humano y que las muestras analizadas se consumieron en dicho estudio pericial. Los autores del segundo informe, hecho ocho años más tarde, "no aclararon de forma suficiente qué muestras cotejaron y la forma en que la dubitada llegó a los archivos oficiales", señala la sentencia.