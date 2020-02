La hermana de Lucía Garrido pide justicia y considera la vista en el TSJA "el último tren"

Rosa Garrido, la hermana de Lucía Garrido, la mujer hallada muerta en 2008 en la finca en la que residía en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, ha pedido este miércoles justicia y ha considerado la vista en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, como "nuestro último tren" para que se vuelva a juzgar a los cuatro acusados por el asesinato.

En declaraciones a los periodistas antes de la celebración de la vista, que resuelve sobre los recursos presentados contra la sentencia y a la que han sido citados no solo los abogados sino también los acusados, Garrido ha pedido "que se anule el otro juicio porque nos pareció que no fue serio".

Garrido ha comentado que este es un juicio "demasiado complicado como para ser juzgado por un jurado popular" y ha valorado que en la causa no se enjuicia la muerte de una mujer, sino que "se debate una mafia policial, donde hay también dos asesinatos más en una finca".

"Eso no debía haberlo hecho un jurado de a pie. Yo misma no me considero estar preparada para eso. Pedimos un jurado profesional, alguien que entienda del tema, porque para mi esto es un macrojuicio", ha asegurado.

La hermana de la mujer asesinada ha vuelto a pedir justicia, que la ley sea arbitraria, y ha asegurado tener "mucha confianza, sobre todo en el fiscal", a la vez que ha vuelto a recordar que "aquel juicio no fue serio".

En la vista se analizarán los recursos que presentaron en su momento tanto la familia de la víctima, personada como acusación particular en este procedimiento, como la Fiscalía de Málaga. Las defensas se oponen a dichos recursos, instando a que se mantenga la absolución.

Cuatro personas fueron acusadas por el asesinato de la mujer, en concreto su expareja y dos ex guardias civiles, como presuntos autores intelectuales; así como un cuarto hombre como supuesto autor material. Un jurado popular los declaró no culpables, al no dar fiabilidad a la declaración grabada del testigo protegido y por las dudas sobre el ADN hallado en una llave y la cadena de custodia.