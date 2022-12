La asociación ASAEC lanza una campaña solidaria para ayudar a más de 2.100 familias

"Los pobres están ahora aún más por debajo del umbral de la pobreza", apunta Antonio Paneque, presidente de la Asociación Solidaridad Asistencial En Compañía, ASAEC Málaga. La inflación está siendo un "tiro de gracia" para las personas más vulnerables y también está llevando a necesitar ayudas sociales a nuevas familias. De hecho, un 70% de los usuarios que les llegan no había pasado por esta situación con anterioridad. Por ello y de cara a la Navidad, la entidad está lanzando campañas de donación de ropa, calzado, juguetes y alimentos para ayudar a las más de 2.100 familias con las que trabajan en los distritos de Cruz de Humilladero y Bailén-Miraflores.

"Muchos de los que llegan o pagan suministros o comen, y no hablemos del tema de la vivienda, que es una auténtica barbaridad, se está condenando a la población a ser más pobre todavía, los sueldos no suben y la gente está trabajando para ser pobre, con problemas para cubrir sus necesidades básicas para subsistir", subraya Paneque.

En la actualidad, ASAEC realiza la entrega directa de alimentos perecederos y no perecederos, gracias a fondos nacionales, autonómicos y municipales, a 1.600 familias. "Dependiendo del perfil de cada una hacemos los lotes adecuados a sus necesidades", comenta Paneque. A estos fondos se suman las recogidas, como la que realizaron el pasado sábado las cofradías malagueñas.

Al mismo tiempo, la asociación entrega ropa, calzado, juguetes y otros enseres en mercadillos solidarios que necesitan nutrirse de donaciones de la sociedad civil, "que como siempre, siempre, está a la altura, Málaga sigue siendo la ciudad más solidaria de España bajo nuestro punto de vista, por lo que trasladamos nuestro sincero agradecimiento", apunta el presidente de ASAEC.

"En estas fechas tan señaladas es muy importante la solidaridad, el compartir, el dar lo que realmente no usamos ni necesitamos para ayudar a otros, que quizás sean de nuestro barrio y no sepamos que lo están pasando mal", pide Paneque en uno de sus mensajes.

"La inflación, la subida de los precios, de la energía, ha incrementado las necesidades de muchas familias, por lo que proveerlos de los alimentos básicos se han convertido en una llamada imperiosa y queremos echar una mano desde nuestra organización. Nos hacen falta alimentos para bebés, para personas mayores y alimentos no perecederos", agrega. Las donaciones se pueden hacer en su sede de la calle Virgen de la Servita, 36, de 8:00 a 15:00. O en la avenida de Miraflores de los Ángeles, nº5.

Dos economatos, uno en cada distrito, ayuda a que los usuarios puedan comprar los artículos que necesitan y sufragar tan solo el 25% de su precio de mercado. Unas 300 familias de Cruz de Humilladero y 200 de Bailén-Miraflores utilizan estos supermercados solidarios. "Todas son familias derivadas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Málaga", destaca Paneque y subraya que realizan un trabajo en red para que tanto organizaciones como instituciones remen en la misma dirección.

El acompañamiento, la mano amiga indispensable

Pero además de estas ayudas en especies, lo más importante para ASAEC, que lleva tres décadas trabajando en Málaga, es el programa de acompañamiento social. Los técnicos de la entidad atienden, asesoran y acompañan a los usuarios desde la solicitud del ingreso mínimo vital o una pensión no contributiva, a la elaboración de un currículum o la búsqueda activa de empleo.

"Lo más digno de todo es tener un trabajo y lo que intentamos es trabajar para su desarrollo social y humano, hacemos orientación laboral y asesoramiento personalizado, damos información y hacemos un acompañamiento real", señala el presidente de ASAEC. Destaca Paneque que la brecha digital es muy grande en estas personas y que muchos no tienen ni un correo electrónico a través del que poder realizar los trámites.

"Hemos ayudado a la presentación de 1.500 ingresos mínimos vitales", dice. Y, en la inmensa mayoría de casos, son personas que han entrado por primera vez en el sistema de prestaciones sociales y que eran muy desconocedoras de la oferta de recursos de la administración.

Programa integral para personas sin hogar

Asímismo, la entidad también tiene un programa integral para la atención de personas sin hogar, aquellas que están "absolutamente desamparadas". Salen a la calle, se entrevistan con ellos y ponen en marcha una asistencia coordinada con el resto de recursos sanitarios, de seguridad, judiciales y sociales, incluido Puerta Única. La asociación dispone de un piso con ocho plazas, aunque trabajan con casi 70 personas sin hogar, algunas alojadas en hostales, en residencias o con amigos.

"El objetivo es la reinserción social y laboral no dar un recurso residencial, les ayudamos a regularizar su situación, a pedir asilo, a llegar a la atención psiquiátrica, a contactar con familiares e intentar que se vuelvan a crear esos lazos tan fundamentales", agrega.

Paneque destaca que la situación no es que esté peor ahora que hace unos años pero "las personas que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad no están preparadas, han tenido un nivel de vida normal y ahora se encuentran en una situación muy difícil, psicológicamente lo están afrontando peor, con más vergüenza, no tienen la capacidad ni la fortaleza de antes, tienen la piel más fina". Y hace un llamamiento a las administraciones públicas, a las empresas, para que se sienten juntas, piensen con empatía y comprendan "que no hacen falta más recursos sino emplearlos en la promoción del ciudadano, en crear más puestos de trabajo y mejores sueldos".