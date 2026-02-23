Atropellan a un viajero de 30 años en Málaga tras intentar cruzar por una zona indebida a la altura del aeropuerto

Nuevo incidente en las carreteras de Málaga. Un varón, de unos 30 años, ha sido atropellado por un vehículo en la MA-21, según ha confirmado fuentes cercanas al suceso. Al parecer, según ha informado esta misma fuente, un grupo de cuatro personas, que acababan de llegar a Málaga para disfrutar de unos días de vacaciones, han cruzado por una zona indebida a la altura del aeropuerto. El varón atropellado, según han informado, tendría fracturas en su pierna izquierda por varias zonas y, posiblemente, la cadera. El suceso se ha producido frente a la fábrica de Cervezas San Miguel, en la zona del aeropuerto, según confirma el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Todo apunta, según han confirmado fuentes policiales a este periódico, a que el atropello se debería a una imprudencia del peatón y su grupo de acompañantes al cruzar por una zona que no estaba señalizada para ello.

El suceso se ha registrado en torno a las 10:30 horas, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, que a esa hora ha comenzado a recibir varias llamadas que alertaban de un atropello a dos menores de edad. Aunque, a su llegada, los efectivos han confirmado que era un varón de unos 30 años.

La sala coordinadora ha activado Policía Local y 061, que se encuentran en estos momento atendiendo en el lugar.

Un joven denuncia una paliza tras salir de una discoteca de Málaga

Tan solo a unos metros de una discoteca de Málaga ubicada en el Camino San Rafel, y durante la madrugada del viernes, un joven granadino de 24 años ha denunciado que sufrió una paliza a manos dos individuos que le sorprendieron por la espalda. Según su testimonio, fue en un momento en el que estaba solo, tras salir del baño, y cuando el establecimiento cerraba sus puertas hacia las 5:30.

"Casi nos íbamos y justo entré al servicio. Al salir me cogieron por la espalda y ya me dieron la paliza. Me preguntaron, ya estando en el suelo que si era antifacista, gritando bastante y me salió decirles que sí. Me hicieron una foto también, me estranguló uno de ellos", asegura Pablo Romero, el joven agredido.

Tal y como cuenta, no conocía a ninguno de los dos agresores. "Creo que tenían ganas de darle a alguien, me vieron solo y me dieron. Creo que hubiese dicho lo que hubiese dicho me habrían pegado", insiste.