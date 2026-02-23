Atropellan a un viajero de 30 años en Málaga tras intentar cruzar por una zona indebida a la altura del aeropuerto
Acababa de aterrizar en la ciudad junto a tres acompañantes más, y, al parecer, cuenta con varias fracturas en su pierna izquierda y la cadera
Un joven denuncia una paliza tras salir de una discoteca de Málaga
Nuevo incidente en las carreteras de Málaga. Un varón, de unos 30 años, ha sido atropellado por un vehículo en la MA-21, según ha confirmado fuentes cercanas al suceso. Al parecer, según ha informado esta misma fuente, un grupo de cuatro personas, que acababan de llegar a Málaga para disfrutar de unos días de vacaciones, han cruzado por una zona indebida a la altura del aeropuerto. El varón atropellado, según han informado, tendría fracturas en su pierna izquierda por varias zonas y, posiblemente, la cadera. El suceso se ha producido frente a la fábrica de Cervezas San Miguel, en la zona del aeropuerto, según confirma el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.
Todo apunta, según han confirmado fuentes policiales a este periódico, a que el atropello se debería a una imprudencia del peatón y su grupo de acompañantes al cruzar por una zona que no estaba señalizada para ello.
El suceso se ha registrado en torno a las 10:30 horas, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, que a esa hora ha comenzado a recibir varias llamadas que alertaban de un atropello a dos menores de edad. Aunque, a su llegada, los efectivos han confirmado que era un varón de unos 30 años.
La sala coordinadora ha activado Policía Local y 061, que se encuentran en estos momento atendiendo en el lugar.
Un joven denuncia una paliza tras salir de una discoteca de Málaga
Tan solo a unos metros de una discoteca de Málaga ubicada en el Camino San Rafel, y durante la madrugada del viernes, un joven granadino de 24 años ha denunciado que sufrió una paliza a manos dos individuos que le sorprendieron por la espalda. Según su testimonio, fue en un momento en el que estaba solo, tras salir del baño, y cuando el establecimiento cerraba sus puertas hacia las 5:30.
"Casi nos íbamos y justo entré al servicio. Al salir me cogieron por la espalda y ya me dieron la paliza. Me preguntaron, ya estando en el suelo que si era antifacista, gritando bastante y me salió decirles que sí. Me hicieron una foto también, me estranguló uno de ellos", asegura Pablo Romero, el joven agredido.
Tal y como cuenta, no conocía a ninguno de los dos agresores. "Creo que tenían ganas de darle a alguien, me vieron solo y me dieron. Creo que hubiese dicho lo que hubiese dicho me habrían pegado", insiste.
