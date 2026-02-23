Un joven denuncia una paliza tras salir de una discoteca de Málaga

Tan solo a unos metros de una discoteca de Málaga ubicada en el Camino San Rafel, y durante la madrugada del viernes, un joven granadino de 24 años ha denunciado que sufrió una paliza a manos dos individuos que le sorprendieron por la espalda. Según su testimonio, fue en un momento en el que estaba solo, tras salir del baño, y cuando el establecimiento cerraba sus puertas hacia las 5:30.

"Casi nos íbamos y justo entré al servicio. Al salir me cogieron por la espalda y ya me dieron la paliza. Me preguntaron, ya estando en el suelo que si era antifacista, gritando bastante y me salió decirles que sí. Me hicieron una foto también, me estranguló uno de ellos", asegura Pablo Romero, el joven agredido.

Tal y como cuenta, no conocía a ninguno de los dos agresores. "Creo que tenían ganas de darle a alguien, me vieron solo y me dieron. Creo que hubiese dicho lo que hubiese dicho me habrían pegado", insiste.

En este sentido, comenta que una vez ya le habían localizado, le inmovilizaron con sus rodillas sobre sus brazos, de forma que no "me podía defender". "Me pegaron unos cuantos codazos también. Yo creo que tenían de 20-25 años y eran de mediana estatura y de pelo negro".

"Hubo un momento en el que no encontraban el móvil de uno de los agresores y me dijeron que hasta que no saliese el móvil que no me movía. Cuando lo tuvieron me hicieron la foto y supongo que se fueron de allí, me pareció que se iban en un Clio blanco", señala.

Tras lo sucedido, finalmente sus amigos le encontraron con "la cara apaleada" y le "ayudaron" y lo trasladaron a un centro de salud.

"Anímicamente estoy regular la verdad, ayer puse la denuncia y tuve que ir a por el móvil porque me lo quitaron y tiraron por ahí. Era la primera vez que salía en Málaga. Yo soy de Granada y estoy estudiando aquí", destaca Romero, quien ya este sábado dio a conocer su caso por redes sociales.