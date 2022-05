El atropello en la discoteca Akari de Málaga acaba con la paciencia de los jóvenes

Tras una época complicada para toda la sociedad, marcada por confinamientos, medidas de distanciamiento social y toques de queda con fin de prevenir contagios de Covid-19 por todo el mundo, este 2022 prometía desde un inicio, especialmente para los jóvenes, un periodo de disfrute y repunte del ocio.

Volver a la normalidad se había hecho esperar desde el inicio del estado de alarma a causa de la pandemia mundial que supuso incalculables pérdidas humanas y económicas, aunque en vista de los eventos recientes producidos entre jóvenes de nuestro país que han supuesto pérdidas de vidas inocentes, cabe preguntarse si también ha marcado un antes y un después desde una perspectiva sociológica:

Los eventos de este fin de semana, la gota que colma el vaso para la juventud española

Este fin de semana, en la discoteca Akari, de Málaga capital, se produjo un suceso atroz que aún hoy inunda redes sociales y medios de todo el país, consternando a todo el país por la cruel naturaleza del mismo. Tras un altercado violento, un joven de 23 años fue asesinado de un botellazo en las inmediaciones del establecimiento.

Cuando algunos de sus amigos trataron de asistirle, los responsables de la agresión volvieron en su coche a 120 kilómetros por hora buscando arremeter contra ellos, causándoles graves lesiones y acabando definitivamente con la vida del joven al que buscaban asistir. Para cuando los cuerpos de seguridad consiguieron llegar al lugar, nada pudieron hacer por salvar la vida del chico y se dispusieron a recopilar información de testigos cercanos con fin de comenzar con su investigación.

A pesar del cruento resultado de este desafortunado altercado, las redes están subrayando que el ambiente de tensión y violencia entre jóvenes que se está gestando en Málaga, de manera incluso más acentuada que en el resto de España en este mes, tiene precedentes a los eventos de este fin de semana:

En menos de un mes en Málaga :

- Muerte por puñalada en el centro

- Violación grupal a una mujer

- Intento de violación a una niña

- Atropello con víctima mortal y heridos en la discoteca Akari.



Los tres últimos esta semana ¿ Os ponéis serios ya ? @malaga — A 💙 (@_Alg99_) May 15, 2022

Otros usuarios están compartiendo imágenes del atropello y la agresión previa, y mayormente compartiendo las historias de Instagram de algunos de los testigos del crudo incidente:

Esto a pasado hoy en mi ciudad Málaga. pic.twitter.com/JiuEbQeJoP — Primo_Serra 🤟🤟 (@jantonio1403) May 15, 2022

No obstante, otros muchos están cerciorándose de subrayar la nacionalidad de los agresores, lo cual inequívocamente incita a una conciencia racista colectiva que no solo no ayuda a reducir la asiduidad de estos violentos altercados, sino que también supone el surgimiento de una nueva problemática social que incluso agrave dichos altercados.

Por ello, además de tomar conciencia de estos eventos para aumentar la cautela en cada salida, los jóvenes españoles se enfrentan a un reto de máxima dificultad para este 2022: respetar la intimidad del entorno de las víctimas y no caer en discursos nocivos que inevitablemente derivan de sucesos violentos como el de este fin de semana.