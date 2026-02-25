La línea de AVE Málaga-Madrid seguirá cerrada al menos hasta el 23 de marzo

La Costa del Sol seguirá sin conexión de alta velocidad un mes más. No habrá AVE directo entre Málaga y Madrid al menos hasta el próximo 23 de marzo, según han confirmado fuentes de Adif a este periódico. Para entonces ya se habrán superado los dos meses desde que comenzó esta desconexión ferroviaria que se produjo primero por el accidente en Adamuz y, después, por un derrumbe de tierra sobre las vías a la altura de Álora.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) había dicho que la incidencia podría estar resuelta "a principios de marzo", lo que llevó a las compañías privadas Iryo y Ouigo, que no operan desde el pasado 18 de enero, a vender billetes para viajar a partir de este domingo, 1 de marzo. Ahora, se ven obligadas a dar marcha atrás, después de que, según han informado fuentes de Iryo este miércoles, Adif les haya comunicado que no tiene previsto restablecer el servicio antes del 23 de marzo.

"Los servicios con origen o destino Málaga continúan cancelados. El restablecimiento no está previsto antes del 23 de marzo de 2026, según Adif", confirma ya Iryo en sus redes sociales. Desde la compañía italiana han explicado que la noticia les llegó a través de una comunicación interna de Adif, dirigida a los tres operadores (Renfe, Ouigo e Iryo), tal y como ha avanzado El Español, y que aunque siguen sin disponer de una fecha exacta, sí quedaba claro que la apertura no sería antes de ese día.

A raíz de esto, tanto la francesa Ouigo como Iryo están cancelando todos los viajes en AVE con origen o destino Málaga. Las mismas fuentes han explicado que se está informando a los clientes que ya habían comprado un billete para marzo y que estos serán cancelados y reembolsados automáticamente por la misma vía de pago. "Estamos a la espera de lo que diga Adif", insisten.

La caída del muro a la altura de Álora, que mantiene cortado el AVE en Málaga se produjo el miércoles 4 de febrero, durante el episodio más fuerte de la borrasca Leonardo en la provincia. Lo hizo antes de las 7:00, hora a la que no estaba pasando ningún tren. Desde entonces, la línea está inoperativa. Las inclemencias del tiempo, sobre todo la lluvia, de los días siguientes al derrumbe retrasaron los trabajos, especialmente los primeros y necesarios reconocimientos del terreno, además de la retirada de los acopios sobre la vía. Mientras llovía no solo no podían entrar las máquinas al tajo, sino que el material no estaba asentado.

Desde Adif indicaron el pasado 16 de febrero que ya estaban trabajando sobre el terreno, retirando el material caído y asegurando el muro próximo a la vía. Después tendrían que recomponer el muro caído mientras reparan los posibles desperfectos en la línea y reponen la catenaria, que dio fallo desde Álora hasta Gobantes (Antequera).

Sin AVE directo, la única opción de ir a Madrid en tren es con el plan alternativo de Renfe, que se puso en marcha el 18 de febrero y que supone un viaje de más de 4 horas y 15 minutos. El servicio se hace en autobús desde la estación ferroviaria María Zambrano hasta Antequera, y desde allí sí se retomará la alta velocidad a Madrid.

Todos los billetes cuestan 22,20 euros. Desde Málaga salen este miércoles trenes a las 7:20, 9:35, 11:35, 13:35, 15:35, 17:30 y un último a las 19:50 horas. Desde Madrid el horario y el precio es idéntico. se recupera de esta manera la posibilidad de ir y volver en el día entre la Costa del Sol y la capital de España. En sentido inverso, la operación es la misma.

Críticas de la Diputación

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha denunciado la "falta de transparencia" por parte del Ministerio de Transportes y de Adif y ha lamentado el nuevo retraso en la previsión de la reapertura de la conexión directa del AVE entre Málaga y Madrid: "Es incomprensible que a estas alturas, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, no tengamos información precisa de la vuelta a la normalidad en la alta velocidad”.

Así, Salado ha advertido de que el impacto en la economía de la provincia "va a ser millonario". En este sentido, ha criticado que "esta falta de rigor no sólo afecta no sólo al turismo, al sector hotelero, hostelero y a todos los servicios complementarios, sino que también puede tener un importante efecto sobre el empleo y sobre la actividad de las empresas malagueñas".

El presidente de la institución provincial ha recordado que un estudio realizado por Turismo Costa del Sol y la Diputación de Málaga estimaba en 109 millones de euros el impacto económico del cierre temporal de la línea de alta velocidad Málaga-Madrid desde enero hasta marzo, cifra que "ahora se verá sin duda incrementada".

“La falta de mantenimiento y conservación de la red, la lentitud en la respuesta a los problemas y la falta de transparencia en la información por parte del Ministerio y de Adif están generando un efecto muy negativo para Málaga y la Costa del Sol”, ha manifestado Salado, quien ha exigido también al Gobierno que, cuando se recupere la actividad con normalidad, se establezcan beneficios fiscales a las empresas afectadas por esta pérdida de ingresos.

De la Torre: "Nos preocupa para todo el país"

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha lamentado que "hemos tenido una red ferroviaria que ha sido de prestigio pero que ahora mismo no lo es". Así lo ha dicho el regidor este miércoles durante la rueda de prensa en la que ha dado a conocer que el PP llevará al pleno de este jueves una moción urgente sobre el servicio ferroviario, en la que se pedirá un plan integral de inversiones en infraestructuras ferroviarias que garantice el mantenimiento y la modernización de la red.

El regidor ha mostrado su preocupación por el corte de la alta velocidad en Málaga. "Nos preocupa para todo el país", ha dicho, añadiendo que "la tragedia de Adamuz nos obliga a pensar en cómo hacer las cosas bien". "Todo apunta a problemas de mantenimiento y conservación, tenemos que trabajar en esa línea con seriedad, un plan integral de inversiones en infraestructuras ferroviarias", ha afirmado.

Asimismo, De la Torre ha hecho también alusión al daño empresarial y a que la caída de la ocupación hotelera en Málaga con respecto al mismo período del año pasado es "evidente". En este punto, se ha referido también a eventos como el Festival de Cine, que se celebra del 6 al 15 de marzo.

El PP dice que "el daño reputacional es irreparable"

En la misma línea se ha pronunciado el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, para quien "la incertidumbre y el daño reputacional es irreparable". En una nota ha destacado que retrasar la fecha de apertura del AVE, al menos, hasta el 23 de marzo supone "un nuevo varapalo" para el sector turístico de cara a Semana Santa, insistiendo en que esto "no solo pone en riesgo la temporada turística, sino también la imagen de un servicio que hasta hace pocos años era de excelencia".

De esta forma, ha acusado a Pedro Sánchez y Óscar Puente de "falta de criterio y capacidad de anticipación", además de reprochar al ministro de Transportes que “no dé la cara y venga a Málaga a explicar la gravedad de la situación".

Así, el dirigente del PP malagueño, quien ha hablado de "tomadura de pelo", ha afirmado que las pérdidas en el sector productivo malagueño superan los 300 millones de euros, asegurando que esta cifra se "disparará" si la conexión ferroviaria no regresa a la provincia hasta cuatro días antes del comienzo de la Semana Santa.

"¿Qué turistas nacionales van a reservar plaza en los hoteles de la provincia si el medio de transporte por excelencia es el AVE y nadie les garantiza que la línea esté a punto para esas fechas? Es un atentado contra el modelo económico y productivo de Málaga", ha dicho.

El Gobierno dice que no afectará a la Semana Santa

Ante todas estas críticas, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha respondido negando que los problemas ferroviarios vayan a afectar a la Semana Santa. Salas ha incidido en que el servicio de AVE entre Málaga y Madrid no se ha interrumpido, sino que "sigue manteniéndose precisamente por la operadora pública, por Renfe". "Lo único que se hace es un pequeño trayecto en autobús que hace que el trayecto final se alargue en el tiempo media hora o tres cuartos de hora", ha defendido.

Así, ha puesto de ejemplo que el Viernes de Dolores "hay 21 rotaciones con Madrid y prácticamente todos los billetes vendidos, es decir, que el servicio se sigue prestando". Ha recordado que a principio de 2025 "se llegó a 20 rotaciones diarias, fue un éxito, fue un récord, y ahora en el Viernes de Dolores tenemos 21".

El subdelegado también ha comentado que no sabe "de dónde se saca" las cifras aportadas por el consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, que este martes alertó de un perjuicio para el sector por los problemas de conexión ferroviaria entre Andalucía y el resto de España. "Parecen cifras más sacadas de barra de bar que de otro sitio", ha dicho Salas al ser preguntado por la caída de entre el 20% y el 30% en las reservas turísticas para la Semana Santa por los problemas de conexión ferroviaria entre esta comunidad y el resto de España.

"No entiendo esas pérdidas millonarias de dónde las saca este señor, el consejero de Turismo, y tampoco entiendo por qué no puso el grito en el cielo cuando la comarca de Ronda se quedó aislada por la carretera de Ronda-San Pedro, que eso sí era competencia suya", ha señalado. "Creo que es una forma de tapar la negligencia y la ineptitud del Gobierno de Juanma Moreno en la provincia de Málaga, un gobierno que no cumple con las promesas que hizo desde 2018 en la provincia de Málaga", ha zanjado.