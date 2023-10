La avería de un AVE Málaga-Madrid cerca de Atocha causa retrasos a trenes

La rotura de un pantógrafo en un tren de Renfe en la estación de Puerta de Atocha (Madrid) ha provocado este martes retrasos durante horas en las líneas de alta velocidad y larga distancia con entrada o salida desde esa estación de la capital, que han afectado a los tres operadores (además de a Renfe a Iryo y Ouigo). El origen, al parecer, ha sido la avería que sufrió un AVE que viajaba desde Málaga a Madrid.

Fuentes del gestor de infraestructuras ferroviarias, Adif, han explicado que la rotura del pantógrafo (el dispositivo de alimentación eléctrica de los trenes, que conecta con la catenaria) de un convoy de Renfe que cubría la línea Málaga-Madrid provocó la falta de tensión en la estación de Puerta de Atocha al filo de la medianoche.

El tren que había provocado la incidencia ha sido apartado por Renfe de la vía en torno a las 13.40 horas, por lo que la vía ha quedado libre, informa Adif.

La tensión se restableció en todas las vías de Atocha en torno a las 7:40 horas de esta mañana y a partir de entonces comenzaron a salir y entrar los trenes de todas las relaciones (Andalucía, Barcelona, Ciudad Real, Toledo, Murcia y Cádiz).

Pese a que la avería se produjo en Atocha, los trenes Madrid-Valencia/Alicante, que salían de Chamartín, también se vieron afectados indirectamente por los trabajos de los técnicos de mantenimiento en los sistemas de electrificación.

A comienzos del pasado mes de septiembre, la intensa lluvia caída en Toledo provocó inundaciones y daños en las vías, por lo que produjeron retrasos y cancelaciones en todos los trayectos originando el caos en Atocha. Muchos pasajeros terminaban sus vacaciones y querían volver a su ciudad o incluso muchos de ellos pasaron el fin de semana en Madrid. También se celebró allí el Coca Cola Music Experience que reunió a miles de jóvenes que se sumaron a los numerosos pasajeros que pasan cada día por la estación de tren o el aeropuerto.

El problema fue a la hora de volver. Esto les pasó a Rocío Nadales, Elena Baena y Natalia Baena. Estas tres amigas de Málaga que fueron a Madrid para asistir al Coca Cola Music Experience. Cuando llegó el domingo y tenían el billete de vuelta a la ciudad se vieron que no podían cogerlo debido a las cancelaciones que se produjeron en los trenes. Tras varias horas atrincheradas en Atocha sin saber qué tenían que hacer porque nadie les daba ninguna solución. "Lo peor era eso, que era como todo el rato. Si, si va a salir, si va a salir. Luego le preguntabas te decía vete a tu casa que no, que no va a salir luego a la media hora. Si, si que va a salir el tren que va a Málaga", aclaraba entonces Natalia. Las tres vivieron una odisea para regresar. Por fin llegaron al día siguiente sobre las 16:00, 19 horas más tarde de lo previsto.