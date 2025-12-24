Una fuerte granizada cubre de blanco la Axarquía e inunda algunas viviendas en Rincón de la Victoria

Gran susto en Rincón de la Victoria y buena parte de la Axarquía a primera hora de esta tarde de Nochebuena. Los vecinos se vieron sorprendidos por una intensa granizada que dejó un manto blanco sobre la arena de las playas. También el arroyo de la localidad casi se desbordó. Según imágenes que podían verse en redes sociales, iba de lado a lado a la altura de la iglesia.

La situación llevó a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a activar el aviso naranja por riesgo de precipación acumulada de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y amarillo por tormentas en toda la comarca. Aunque la AEMET lo dispuso de 16.00 a 20.59, finalmente lo levantó poco después de las 18.00. Por su parte, la Consejería de Interior de la Junta de Andalucía también puso en marcha el Plan de Emergencias ante el riesgo de inundaciones, en la fase de preemergencia, lo que suponía vigilancia y control en prevención de lo que pudiera ocurrir.

El 112 indicó que recibió varias llamadas pasadas las 13.00 alertando sobre de la entrada de agua en viviendas de Rincón de la Victoria. Algunas calles del municipio se convirtieron en ríos que arrastraban el agua hacia el mar, con coches a los que llegaba la corriente casi a la altura de las puertas. En Torre de Benagalbón el granizo también cubrió calles y montañas de blanco. Pero el 112 indicó que finalmente el paso de la tormenta se saldó con una decena de incidencias que no han dejado herido ni daños materiales, a priori, de importancia.

La responsable de este fenómemo meteorológico fue una estructura convectiva situada sobre la vertiente mediterránea en la parte oriental de la provincia de Málaga, según podía verse en las imágenes del satélite de la AEMET. Se creó una formación de nubes, como una "supercélula", según Meteo Málaga, que descargó sobre esa parte del territorio malagueño.

Las imágenes que deja la tromba sobre la Axarquía

Según indicaron fuentes municipales, el arroyo Benagalbón fue cortado por crecida. En ese núcleo, la lluvia cayó fuerte. Hubo incidencias en el colegio, aunque sin daños personales debido a las vacaciones de Navidad. Los operararios del Ayuntamiento rinconero estaban recorriendo desde media tarde toda la localidad la localidad para hacer una evaluación de las incidencias.

En uno de los municipios donde más daño hizo esta lluvia y granizo fue Almárchar. Su alcalde, Antonio Yuste, aseguró a Málaga Hoy, que estas precipitaciones, por el momento, provocaron el derrumbe de algunos muros en los Jardines del Forfe en conexión con Avenida Josefa Gamez. El regidor pidió a todos los ciudadanos que se queden en casa.

Además, en municipios como Rincón de la Victoria o El Borge, las granizadas fueron bastante contundentes, provocando que calles, casas y todos los decorados navideños se tiñeran de blanco. El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria desplegó a todos los servicios disponibles para hacer un balance de posibles daños.

En las zonas aledañas al municipio rinconero, como es el caso de Torre de Benagalbón, en imágenes y vídeos de los ciudadanos se observaba como el granizo cubrió de blanco hasta las playas de puntos de esta zona de Rincón de la Victoria. Antonio Fernández, un vecino de Torre de Benagalbón, aseguraba: "Me he tenido que frotar los ojos porque no daba crédito".

Como ya adelantaba la Agencia Estatal de Meteorología, las mayores probalidades de lluvia se concentraban entre 12:00 y las 18:00, siendo del 100% la probabilidad de lluvia en todo el extremo oriental de la provincia. Además, las temperaturas se situaron por debajo de los diez grados. La situación complicó la circulación entre esas horas de la tarde en las carreteras de la comarca debido a la lluvia y el granizo. Por ello, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria aconsejó a sus vecinos "extremar la precaución, no aparcar cerca de cauces y evitar los desplazamientos por carretera". En Moclinejo, también debido a estas incidencias se cortó la MA 3119.

Lo ocurrido en otras zonas de la Axarquía

En las localidades más orientales de la Axarquía, como Torrox y Nerja, las lluvias no alcanzaron la gravedad registrada en el municipio de Rincón de la Victoria. Dado que no se produjeron incidencias destacables, estos municipios no consideraron necesario adoptar medidas especiales. Aun así, los ayuntamientos de Torrox y Nerja permanecen atentos a la evolución de la situación.

La alcaldesa de Algarrobo, Natacha Rivas Campos, aseguró que en el municipio no se ha registrado ninguna incidencia grave. El consistorio, en sus redes sociales pidió a sus habitantes "extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y no transitar por cauces, ramblas o zonas que puedan ser inundables".

Por parte de Sayalonga, la alcaldesa del municipio, Sagrario Fernández Ariza, expresó que en la localidad "ha llovido muy bien, salvo algún trueno, pero no ha ocurrido nada grave". Al igual que la regidora de Algarrobo, instó a los habitantes del pueblo a no hacer viajes innecesarios. "Mejor se queden en casa con el brasero", dijo riéndose.

En el caso de Frigiliana, según su alcalde, Alejandro Herrero, tampoco hubo incidencias graves. El primer edil expresó que "las fuertes lluvias se han quedado en las cunetas de la localidad, así que no ha pasado nada reseñable".