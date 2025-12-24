Investigan la muerte de un hombre de 48 años en Nerja por la posible mala combustión de una estufa

La Guardia Civil ha hallado este pasado martes, 23 de diciembre, el cadáver de un varón en el interior de su vivienda ubicada en la localidad malagueña de Nerja, según han confirmado fuentes oficiales a Europa Press.

Según ha detallado también a esta agencia el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, un particular dio el aviso al teléfono 112 sobre las 21,30 horas de la noche del martes, quien ha indicado que el domicilio se ubicaba en la calle San Francisco de Nerja. Hasta el lugar, se han desplazado servicios sanitarios del 061, quienes han confirmado el fallecimiento de un hombre de 48 años. Posteriormente, la Guardia Civil ha activado el protocolo policial.

Al respecto, el instituto armado ha informado que permanecen a la espera de la resolución del forense para que certifique la causa de la muerte del individuo y poder así hacer una investigación sobre el caso, aunque ha apuntado que podría tratarse de una mala combustión de una estufa.