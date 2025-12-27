El temporal de lluvias en Málaga deja ya casi de 100 litros y granizo en algunos puntos de la provincia

El aviso por fuertes lluvias en Málaga -que ha sido elevado a rojo por la Aemet- se deja notar con intensidad en varias zonas de la provincia, desde las primeras horas de su activación (a las 15:00 horas), especialmente, en municipios de la Costa del Sol Occidental, el Guadalhorce y la Serranía de Ronda, donde ha descargado una intensa granizada que ha cubierto de blanco la carretera entre San Pedro y Ronda, al igual que otros puntos de la provincia, especialmente, en el interior del Valle del Guadalhorce. Según los datos actualizados a las 21:00 horas, Casarabonela ha acumulado 99,6 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas, llegando a registrar 33,4 de 18:00 a 19:00 horas y 16,1 de 19:00 a 20:00 horas. En Tolox, en Río Grande, se acerca a los 90,1 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas, concretamente, 88,5. En este mismo municipio, en la estación Las Golondrinas, ya ha alcanzado los 60 litros, 70,8.

En Cártama también se ha dejado notar la alerta roja en la última hora, con 40,2 litros entre las 21:00 y las 22:00 horas en la estación Fahala, y un total de 66 en 12 horas. El río Guadalhorce, en su estación en la misma localidad, ha acumulado 67 en las últimas 12 horas. En otros puntos del interior, como Ardales, se han registrado 78,1 litros por metro cuadrado.

Mientras tanto, en Marbella, en el mismo periodo, se han registrado 64,2 litros en la depuradora del municipio, con casi 40 litros acumulados de 18:00 a 19:00 horas. El embalse de la Concepción, en Istán, ha acumulado 52,3 litros, con precipitaciones acumuladas de hasta 25 litros en una hora, de 18:00 a 19:00 horas.

Benahavís ha acumulado de 16:00 a 17:00 horas 24 litros por metro cuadrado y 66,6 en las últimas 12 horas. En la estación Guadalmina, en este mismo municipio, se ha registrado 49 litros en las 12 últimas horas. En este mismo periodo, Jubrique, en la estación del río Genal, ha registrado 40,4 litros, aunque con precipitaciones más leves en las últimas horas que no alcanzan el litro por metro cuadrado.

En la Sierra de Casabermeja, en la estación de Los Reales, también se han registrado altas precipitaciones en las últimas 12 horas: 41,1 litros por metro cuadrado; y hasta 13 entre las 15:00 y las 16:00 horas.

Pese a la intensidad de las lluvias, el servicio de Emergencias 112 Andalucía no ha informado de incidencias de importancia. Lo más importante está en la carretera A-397, que ha sido cortada por la acumulación de granizo durante una hora, aproximadamente, aunque ya ha sido reabierta al tráfico. Según el 112 las incidencias registradas en lo que va de tarde superan las 50, han precisado, la mayoría en la parte occidental de la provincia (Manilva, Estepona y Marbella), por la presencia de balsas de agua en las calles, así como en la A-7, lo que está complicando el tráfico, y por la entrada del agua en garajes y locales.

Balsas de agua en la A-7. / CPB Málaga

El acceso al Parque Nacional Sierra de las Nieves se ha cerrado por la presencia de nieve en el camino de acceso hacia el refugio de Los Quejigales, a partir de la barrera de Tolox, según han informado fuentes de Medio Ambiente. En la localidad de Ardales, el Ayuntamiento ha advertido a sus vecinos a través de redes sociales de que se había cortado el acceso al Puente la Molina por riesgo de desbordamiento del arroyo.

Los Ayuntamientos de varios municipios, ante las precipitaciones que se han dado a lo largo de la tarde de este sábado, han activado el Plan Municipal de Emergencia. Ha sido el caso de Mijas, activado antes del inicio de las fuertes lluvias, Alozaina hizo lo propio desde las 17:00 horas y Monda desde las 19:15 horas, así como Estepona, Antequera, Rincón de la Victoria, Marbella, Fuengirola, Genalguacil, Alhaurín de la Torre, Cártama, Alhaurín El Grande, Campillos, Torremolinos, Benalmádena, Coín, Teba y Yunquera.

Personas cruzando bajo la lluvia en Málaga capital. / Carlos Guerrero

Alerta por lluvias en Málaga todo el fin de semana

La situación meteorológica para este fin de semana se ha complicado por momentos, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a naranja el aviso por fuertes lluvias en Málaga para este sábado hasta las 3:59 horas. La provincia está en alerta, también, por fenómenos costeros. Lo peor se prevé en las comarcas de la Costa del Sol Occidental -donde se incluye la capital-, Valle del Guadalhorce y Serranía de Ronda, con riesgos importantes. En las comarcas de Antequera y la Axarquía, el aviso es amarillo (peligro moderado)

El aviso naranja se activa en la Costa del Sol Occidental, Guadalhorce y Ronda a las 15:00 horas, por fuertes lluvias que pueden descargar hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas; 20 litros en una hora. En estas comarcas también hay un aviso por tormentas (en este caso amarillo), vigente desde las 18:00 horas, y se esperan rachas "muy fuertes" de levante.

En la comarca de Antequera, la alerta amarilla por precipitaciones arranca también a las 15:00, con la previsión de que caigan 20 litros por metro cuadrado en una hora y 60 en 12 horas, acompañados de tormentas ocasionales. Por último, en la Axarquía el aviso amarillo comienza a las 18:00 horas; se esperan también 20 litros en una hora y 60 en 12 horas, con alerta también por tormentas y fuertes rachas de viento del este.