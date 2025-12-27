Una intensa granizada ha sorprendido en la tarde de este sábado los conductores en la A-397, la carretera que une Ronda y San Pedro de Alcántara, que ha quedado cubierta de blanco. Según algunos usuarios, la calzada puede haber acumulado tres o cuatro dedos de hielo. Según la información de la DGT, la carretera fue cortado al tráfico, pero se reabrió una hora más tarde. La incidencia afecta, especialmente, al tramo entre Igualeja y Parauta.

El aviso naranja por fuertes lluvias en la provincia de Málaga, activo desde las 15:00 horas con riesgo importante en la Costa del Sol Occidental -donde se incluye la capital-, Valle del Guadalhorce y Serranía de Ronda, ya se deja notar. El temporal ha dejado ya fuertes lluvias en distintos puntos, con acumulados que en Benahavís superan los 42 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas, según los datos de la Red de Hidrosur, y en el mismo periodo, Jubrique ha acumulado 36.