El Ayuntamiento de Málaga exige a las empresas de patinetes el bloqueo de los vehículos al entrar en el Centro

El Ayuntamiento de Málaga asegura que no se puede circular con los patinetes eléctricos por las calles del centro histórico de la capital y está reclamando a las empresas que impidan el acceso de sus clientes a esas vías. Como las palabras se las lleva el viento, para conseguirlo se está exigiendo a las compañías que instalen en sus patinetes un sistema informático que apaga de forma automática el aparato de transporte cuando entra en una de estas calles, tomando como referencia el GPS. Cuatro firmas ya lo han colocado en sus patinetes y éstos se paran automáticamente al entrar en el Centro, pero el resto de empresas –en la capital operan en torno a una decena– aún no lo ha hecho. “Hay compañías que aún no han puesto esa limitación pero la van a tener que instalar sí o sí”, explica a este diario el concejal de Movilidad, José del Río.

Se está creando una desventaja competitiva para aquellas empresas que sí han puesto el limitador, ya que otras están prestando sus servicios, por ahora, sin ningún tipo de restricción. Del Río señala que la Policía Local advierte a los usuarios de que no pueden acceder a las calles del Centro con el patinete, pero muchos de esos clientes son extranjeros y, nunca mejor dicho, se hacen los suecos. Se les puede multar pero se prefiere informar porque en el Consistorio son conscientes de que esa multa tiene un complejo recorrido para su cobro teniendo en cuenta que muchas de las personas que usan este medio de transporte viven en el extranjero y solo están en Málaga unos días de vacaciones. “A los usuarios se les para, pero la solución definitiva la tiene que poner la empresa”, indica el concejal.

La irrupción de los patinetes ha sido tan rápida que ha habido un fuerte vacío legal en estos últimos meses, hasta el punto de que ni la Dirección General de Tráfico tiene aún una normativa totalmente definida. No obstante, a nadie se le escapa que el uso de estos aparatos por las calles puede provocar accidentes y herir a los peatones, como ya ha ocurrido. En estos momentos, según datos de Movilidad, hay unos 1.500 patinetes activos en la capital malagueña de empresas como UFO, Wind, Tier, Helbiz, Limen-S, Movo o incluso de la propia Uber, que se ha sumado recientemente a este negocio en la capital de la Costa del Sol.

El Ayuntamiento de Málaga publicó en abril un bando municipal que impide aparcar este tipo de vehículos en las aceras bajo multa de 200 euros y habilitó 29 aparcamientos para patinetes en distintas zonas de la ciudad. A principios de julio la Policía Local ya había puesto 330 multas por la existencia de patinetes aparcados o directamente tirados en las calles, dificultando el paso de personas, sobre todo de aquellas con movilidad reducida. Se impidió además su circulación por las calles del Centro en Semana Santa y queda por ver qué dirá el nuevo bando de la Feria de Agosto, que todavía no ha sido publicado. No obstante, Del Río asegura que ningún patinete puede circular por el Centro todo el año, además de en la Feria.

El Consistorio celebró ayer una reunión entre los concejales de Movilidad o Seguridad, entre otros técnicos, en la que se decidió eliminar cuatro de los estacionamientos para patinetes –de los 29 mencionados– durante los días de la Feria, que comienza el jueves 15 de agosto y finaliza el sábado 24.

Los cuatro aparcamientos que se clausurarán son los de calle Carretería esquina con Puerta Nueva (con una longitud de 12 metros), calle Carretería esquina con calle Nosquera (15 metros), calle Vendeja esquina con plaza Poeta Alonso Canales (5 metros) y Cortina del Muelle esquina con Avenida de Cervantes (5 metros).

José del Río destaca que esos aparcamientos se eliminarán y no se llevarán a otros lugares, aunque sí se mantendrán los otros 25 puntos de estacionamiento que hay repartidos por las calles de la capital. “Es una medida para mejorar la seguridad y luchar contra el vandalismo durante los días de Feria, nos hemos reunido con las empresas de patinetes y lo han visto bien”, señala el delegado de Movilidad.