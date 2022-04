El Ayuntamiento de Málaga y los hosteleros llegan a un acuerdo sobre las terrazas para Semana Santa

“En líneas generales, la decisión ha sido muy positiva”, así lo determinaba el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga Mahos, Javier Frutos, tras el encontronazo que se vivió ayer entre el sector y el Ayuntamiento ante el recorte de autorización para añadir mesas en las terrazas durante Semana Santa recogido en el plan de seguridad. Durante esta mañana, ambas partes han realizado un recorrido de evaluación por las zonas conflictivas para tratar el problema "sobre terreno". Tras este, se ha llegado a un acuerdo que pasa por “flexibilizar la densidad de ocupación en los espacios autorizados”, según indicaba la concejala de vía Pública y Seguridad, Elisa Pérez de Siles. La medida se traduce en que los hosteleros podrán añadir mesas en los lugares que ya contaran con la autorización para atender a un mayor volumen de clientes siempre y cuando el terreno dé de sí.

“De forma general, podemos hablar de que las mesas que estaban dispuestas con dos sillas se ampliarán a cuatro en casi todos los casos”, indicaba Frutos, quien añadía que con la reunión también “se han recuperado algunas ocupaciones autorizadas que se habían retirado con el plan de seguridad”. Respecto a este, la concejala ha afirmado que "no se ha tocado porque es imposible" y que las vías de evacuación o calles de gran confluencia peatonal quedan exentas de autorización para montar las terrazas durante el horario de recorrido oficial. “Hablamos de preservar la seguridad de los ciudadanos y no podemos hacer nada al respecto”, explicaba la concejala y se refería a vías como el Pasaje Chinitas o calle Molina Larios las cuales tendrán que retirar su mesas exteriores sobre las 17:00 durante esta semana. “Podrán dar su servicio de almuerzo con total normalidad. Sé que no todos los hosteleros han quedado conforme con este punto, pero no podemos hacer otra cosa”, indicaba la concejala.

Tras cuatro horas de reunión ayer, hoy técnicos del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga y del Área de Comercio y Vía Pública, representantes de la patronal hostelera Mahos y de la Agrupación de Cofradías han realizado un recorrido por el centro histórico para buscar una solución acorde a las solicitudes del sector y que respetara las medidas de seguridad. El sector de la hostelería denunció ayer que el Ayuntamiento les comunicó a dos días de Semana Santa que se retirarían un 50% más de terrazas que en 2019 para estas fechas. La reducción atiende al plan de seguridad que aún no está finalizado. Ante el descontento, medio centenar de hosteleros del centro se dirigieron ayer al consistorio para pedir explicaciones.

Una vez finalizado este segundo encuentro, desde Mahos indican que sobre terreno se ha visto que algunas restricciones “carecían de sentido” y han mencionado el esfuerzo realizado por todos los agentes para llegar a un acuerdo. Así mismo, Frutos ha declarado que “el sector ha sufrido un desgaste bastante grande, debido a la falta de antelación con la que se ha comunicado el plan” y que "esta Semana Santa es una fecha vital para la hostelería tras los dos años de pandemia". El representante indica que otro de los puntos que se ha tratado es que tras la Semana Santa se trabajará en los planes de seguridad con mayor detenimiento y que se hará desde el trabajo común con todos los factores implicados.

"Vamos a seguir avanzando en ese documento que intenta recoger esa sensibilidad, la empatía con la que intentamos tratar siempre al sector de la hostelería de nuestra ciudad. Hay problemas puntuales que nos trasladan los hosteleros que escapan a las posibles soluciones por parte del ayuntamiento. Hablamos de consecuencias que tienen que ver estrictamente con los recorridos procesionales, que no define el Ayuntamiento sino la Agrupación de Cofradías y que tiene que ver con el cumplimiento de un plan de seguridad ", indicaba Elisa Pérez de Siles antes de la reunión de hoy. Por su parte, el presidente de Mahos, Javier Frutos consideró el viernes que la decisión era una “bofetada a mano abierta” para el sector.