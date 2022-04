El Ayuntamiento de Málaga y los hosteleros analizarán el recorrido para buscar una solución al conflicto de las terrazas

Técnicos del Ayuntamiento de Málaga, Policía Local, Protección Civil y de la patronal hostelera Mahos han acordado, tras casi cuatro horas de reunión este viernes en el Ayuntamiento, hacer mañana sábado un recorrido por las calles del centro para buscar una solución a la amplia retirada de terrazas denunciada por los hosteleros para esta Semana Santa por el plan de seguridad.

"Vamos a seguir avanzando en ese documento, que está muy trabajado, que intenta recoger esa sensibilidad, la empatía con la que intentamos tratar siempre al sector de la hostelería de nuestra ciudad. Hay problemas puntuales que nos trasladan los hosteleros que escapan a las posibles soluciones por parte del ayuntamiento. Hablamos de consecuencias que tienen que ver estrictamente con los recorridos procesionales, que no define el Ayuntamiento sino la Agrupación de Cofradías y que tiene que ver con el cumplimiento de un plan de seguridad porque, obviamente, lo que preocupa es la defensa de la salud y la seguridad de las personas", ha asegurado Elisa Pérez de Siles, concejala delegada del Área de Comercio, Gestión de Vía Pública, Fomento de la Actividad Empresarial y Contratación y Compras del Ayuntamiento de Málaga.

El presidente de Mahos, Javier Frutos, ha denunciado este viernes que el Ayuntamiento de Málaga les ha comunicado que les van a retirar un 50% más de terrazas que en 2019 en esta Semana Santa alegando al plan de seguridad, que aún no está finalizado. "Es una bofetada a mano abierta", ha criticado Frutos, que se ha dirigido al Ayuntamiento de Málaga esta mañana, junto a otro medio centenar de hosteleros del centro, a pedir explicaciones.

Por otra parte, el Grupo Municipal Socialista ha pedido al Ayuntamiento de Málaga que “no se levante de la mesa hasta que encuentre soluciones con los hosteleros de la ciudad para no cargarse su economía durante la Semana Santa”. La edil responsable de Comercio en el grupo socialista, María del Carmen Sánchez, ha manifestado que “nuevamente vemos el agotamiento y la incapacidad del alcalde de Málaga, Paco de la Torre, para gobernar nuestra ciudad. Estamos a dos días del inicio de la Semana Santa y los empresarios de la hostelería aún no tienen el documento de seguridad en su poder para analizar cómo deben organizarse. Además, no se les ha notificado, una falta de responsabilidad que les hará perder la inversión que han hecho para trabajar durante la Semana Santa. No sé si es insensatez, falta se sensibilidad o simplemente desidia”, ha denunciado la socialista.