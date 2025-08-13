El Ayuntamiento de Málaga aprueba la moratoria para nuevas viviendas turísticas durante hasta tres años en todo el término municipal. La decisión se adoptará este jueves en la junta de gobierno local y entrará en vigor dentro de aproximadamente una semana, cuando se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). "No habrá ni una más durante tres años", ha dicho categórico el alcalde, Francisco de la Torre.

La medida se debe a que el Consistorio inicia el procedimiento para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2011 a fin de regular el uso residencial y turístico con el objetivo de adaptarlo a "la nueva situación social y económica de la ciudad", con el boom de las viviendas turísticas como principal problemática. Mientras tanto, las nuevas inscripciones de éstas se suspenden. La decisión se ampara en el artículo 6 del Decreto Ley 1/2025 de Andalucía puesto que "concurren razones imperiosas de interés general".

El regidor -que ha sido el responsable de anunciar que la suspensión de las nuevas viviendas de uso turístico se lleva a la junta de gobierno de este jueves- ha reconocido que con las dos medidas previas para afrontar esta realidad "el efecto freno se nota, pero no tanto como hubiéramos querido". El Ayuntamiento malagueño ya dispuso en junio de 2024 la prohibición de dar de alta nuevas viviendas turísticas que no tuvieran entrada y servicios independientes del bloque. Posteriormente, en enero de este año, prohibió la inscripción de nuevas viviendas de este tipo en 43 barrios saturados de la ciudad donde éstas representan más del 8% del total del parque residencial. De modo que ahora el Consistorio da un tercer paso para limitar este tipo de alojamientos.

De la Torre ha justificado la decisión en que "necesitamos tiempo" para "estudiar serena, pero intensamente qué le interesa a la ciudad". De modo que durante un periodo de hasta tres años, se aplicará la moratoria. El objetivo es durante ese tiempo trabajar en modificar el PGOU con la colaboración de los técnicos de las diferentes áreas municipales involucradas -Urbanismo, Vivienda, Turismo y Vía Pública- junto al sector privado. El alcalde ha invitado incluso a sumarse a la prensa a aportar ideas.

El primer edil ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento pretende estar "en la vanguardia" de la solución a un problema que afecta de forma general a muchos municipios. "Es un capítulo hermosísimo el que abrimos a partir de este jueves", ha enfatizado. Y ha acotado: "Estamos haciendo todo lo que hay hacer: parar, templar, estudiar y reflexionar".

Según los datos que maneja el Consistorio, se constata que el registro de nuevas viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad sigue en crecimiento (+3,82%), aunque a un ritmo menor que el resto de la provincia (+10,54%) y la comunidad autónoma (11,51%). Sin embargo, continúa subiendo. De ahí que, entre tanto tanto se aprueba la modificación del Plan General, se acuerde la suspensión de nuevas autorizaciones para las VUT. La ciudad tiene 12.754 viviendas turísticas registradas. De ellas, hay 8.596 comercializadas. La diferencia se debe a que todas las registradas no están en plataformas ni están activas de forma permanente. En los últimos meses, el Ayuntamiento ha solicitado a la Junta de Andalucía que desregistre -es decir que anule la inscripción en el registro- de más de mil viviendas porque incumplen el requisito de entrada independiente o están en zonas saturadas.

La decisión de la junta de gobierno local de este jueves no necesita pasar por Pleno porque viene a ser una medida cautelar. Luego, la aprobación inicial de la modificación del PGOU sí, tendrá que pasar por la sesión plenaria. En resumen, se inicia el cambio del plan general y de forma cautelar se dispone la moratoria. Además, el Consistorio comunicará el acuerdo a la Junta de Andalucía para que impida la inscripción previa en el registro de VUT y, en consecuencia, anule durante el periodo mencionado el procedimiento automático que aplica actualmente. Desde el Ayuntamiento se destacó que la normativa urbanística vigente no responde a la situación presente derivada de un auge turístico "que no podía ser previsto en la ciudad durante la redacción del plan" de 2011. También se han remarcado las "razones de imperiosa necesidad que justifican y refuerzan el interés general de esta actuación urbanística", que llevan a "actuar de manera urgente". Se ha insistido además en que "la finalidad no es prohibir, sino regular con equilibrio, compatibilizando el legítimo desarrollo económico vinculado al turismo con la protección del derecho a la vivienda, la preservación del interés general y la sostenibilidad del modelo urbano".

Sobre la proliferación de las VUT, De la Torre ha opinado que no han generado un problema por sí mismas, sino también porque "a nivel nacional" existe una ley de arrendamientos que "no da seguridad al propietario". Ello, ha manifestado, "desvía" la oferta de viviendas de larga temporada hacia las de corta duración, con ingresos más altos y en las que "se cobra casi por adelantado".

De la Torre -que estuvo acompañado por la concejala de Urbanismo, Carmen Casero- hizo hincapié en que el objetivo del acuerdo es hacer "un trabajo serio y transparente buscando el bien común" de los que necesitan vivienda y del sector turístico. Incluso defendió que la decisión es una oportunidad para regular en el plan general aspectos que ahora no se contemplan como cohousing, coliving o flexliving.

El alcalde también abogó por los hoteles cinco estrellas para impulsar "ilimitadamente" el turismo de excelencia. "Nos interesa el hotel de cinco estrellas. Los de cinco y cuatro estrellas son los ideales", remarcó en aras de captar a un turista con alto poder adquisitivo. Además, destacó que "los hoteles son más generadores de empleo que otras ofertas turísticas". También ha vuelto a defender la aprobación de una tasa turística, pero ha insistido en que "hace falta un marco legal, sea nacional o autonómico".