La baliza V-16, el último botín de los ladrones de coches

La Policía Nacional ha puesto en marcha un dispositivo especial ante el aumento de robos en el interior de coches, con especial interés en las balizas V-16.

Para abordar los sucesivos robos, el cuerpo de seguridad está estableciendo nuevos métodos para prevenir su sustracción. Así, el perfil de los detenidos en estos hechos es de varones adictos a sustancias estupefacientes (heroína en la mayoría de casos) que buscan con estos robos conseguir un intercambio rápìdo por una dosis, aseguran desde la Policía.

La Policía ha solicitado a los ciudadanos que consigan y apunten el número IMEI de las tarjetas de las balizas, de forma que si la misma fuera sustraída, puedan aportar ese número en la correspondiente denuncia. Por parte de los grupos de investigación se solicitará judicialmente la geolocalización de las mismas. De esta forma, se va a comenzar a realizar un seguimiento de las balizas robadas, hasta dar con los compradores de las mismas, mientras se intenta luchar contra un creciente mercado negro de compra–venta de estos dispositivos.