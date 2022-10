El barco de los cantores ‘góspel’ llega al puerto de Málaga

Si no hay una cancelación de última hora o un retraso inesperado, este martes llegará al puerto malagueño el velero de bandera sueca Elida V. Propiedad de la Fundación Cristiana Elida, este buque, que también se ha denominado como iglesia flotante, navega implicado en diferentes proyectos sociales y humanitarios.

Realizando diversas campañas a lo largo del año, en verano surca las costas suecas mientras que de otoño a primavera ejecuta diversas singladuras por Europa, este velero que embarca anualmente entre 1.000 y 1.500 jóvenes, participa de la singular circunstancia de convertirse en un escenario musical en todos y cada uno de los puertos que visita; una forma con la que los tripulantes expresan sus convicciones religiosas usando un género musical muy cercano al góspel o música espiritual.

Procedente de la Línea de la Concepción y con destino a Cartagena, el Elida V, que llega consignado por la agencia Bergé Condeminas, tiene programado su atraque en uno de los muelles de la marina de megayates en una estancia que inicialmente se prolongará hasta este jueves.

Construido durante cinco años en los astilleros Swedeship, este velero iniciaba su vida de mar en 2007, siendo el quinto buque que navega para esta fundación desde su creación en 1963. Con 40 metros de eslora y dos mástiles, uno de 45 metros y otro de 32, el Elida V es un moderno megayate a vela que, sobre su casco, a ambas bandas, muestra la frase: Sailing for Jesus. Y aunque esta asociación no está adscrita a ninguna iglesia en particular y participa de acciones como la de gestionar varios orfanatos en la India que nada tienen que ver con sus navegaciones, la Fundación Cristiana Elida se ha hecho muy popular por la manera con la que sus miembros proclaman a bordo de su barco los preceptos religiosos en forma de conciertos corales. Programados durante los días de estancia en puerto, los tripulantes de este velero, la gran mayoría de ellos con formación musical, escenifican un espectáculo donde ofrecen un repertorio de diferentes canciones a las personas que asisten a ellos a pie de muelle; unos recitales que generalmente se realizan a últimas horas de la tarde.

Inmersos en una larga navegación por diferentes ciudades del sur de Europa y cómo ya ocurrió en las anteriores escalas de este barco en Málaga, la joven dotación del Elida V proclamará sus convicciones religiosas cantando en el puerto malagueño.