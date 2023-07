El bombero que saltó con paracaídas en Martiricos: "Es la primera y última vez que lo hago en la ciudad"

La Policía Nacional ha multado al bombero que hace unos días se lanzó en paracaídas desde la torre de Martiricos, que con 106 metros es la más alta de la ciudad de Málaga. Tras la repercusión que tuvo su acto y la multa que le han aplicado, Cristóbal afirma: "Es la primera y última vez que salto en la ciudad. Aquí tiene mucha trascendencia". Cuando se le pregunta si se arrepiente de lo que hizo, dice que sí y no. "Sí por los calentamientos de cabeza que le he causado a la promotora, a la que ya fui en su día a pedir disculpas. Y no, porque en ningún momento puse en riesgo la vida de terceras personas".

Unos días después de su salto, varios agentes se personaron en el parque de Bomberos de la capital en el que trabaja para identificar al autor de los hechos. Esa misma tarde tuvo que comparecer en la Comisaría provincial donde fue interrogado por los policías. Tras su declaración, la autoridad entiende que cometió una falta leve, que se castiga con una multa de 100 a 600 euros. "Aún no sé exactamente la cuantía, me tiene que llegar por correo una carta certificada", explica.

Cristóbal insiste que con su acción no puso en riesgo a nadie. "No he sobrevolado ninguna vía pública y aterricé en el cauce del río. El desenlace hubiese sido diferente si me hubiese tirado desde otra de las caras del edificio, la que da a la avenida de Martiricos. En ningún momento existió el más mínimo riesgo para la población", dice. Por ello explica que los hechos no se tramitarán por la vía penal, como podría haber sido si hubiera aterrizado en la Avenida de Martiricos. Añade que, de haber sido en esta vía, hubiera supuesto una falta muy grave por poner en riesgo a viandantes y conductores y la multa oscilaría entre 30.000 a 60.000 euros. "Pero en la Avenida de Martiricos sí que no lo hago. No iba a poner en riesgo a nadie más, sólo mi vida", aclara.

También interpreta que no hubo allanamiento de morada porque recuerda siempre caminó por zonas comunes como el portal, las escaleras y la azotea; que no entró a las viviendas, ni forzó cerraduras ni candados, y que no rompió cristales ni causó daño alguno. Así lo declaró en la Comisaría y así lo mantiene ante la prensa: "La torre está en construcción, por lo tanto oficialmente no existe el concepto residencial. Es más, de ser así, utilicé solo zonas comunes en mi ascenso por las escaleras. No dañé nada".

Recuerda que se tiró en paracaídas "por hobby", porque tenía "el gusanillo de saltar" desde que comenzó la obra de las torres, que era la primera vez que se arrojaba desde un edificio en una ciudad. "Era la primera y será la última. He saltado desde puentes y montañas en Suiza, Italia, Francia... Pero en una ciudad trasciende mucho", comenta.

Sobre las normas de seguridad que infringió afirma que ya ha pedido disculpas "tanto a los constructores como a los promotores del edificio". Luego comenta que afrontará la penalización económica que le aplican: "A lo hecho, pecho. No voy a recurrir la sanción. Sólo estoy pendiente de que me concreten a cuanto ascenderá finalmente".

Dice que con su salto pretendía dar muestras de lo que son capaces los bomberos, "que lo damos todo por salvar la vida de una persona". Por eso se muestra "satisfecho y orgulloso de haber visibilizado las capacidades de un servidor público". Y que si hace eso como hobby, "imagínese en mi trabajo".

Comenta que tiene compañeros de salto que son mecánicos, albañiles y personas de otras profesiones. Añade que quizás su acto ha trascendido más porque lo ha hecho en una ciudad y porque él es bombero. Pero enfatiza y asegura: "Yo nunca pondría en riesgo la vida de otra persona".