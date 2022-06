Mejora el bombero hospitalizado por el incendo de Pujerra y pasa a planta

El bombero forestal que continuaba hospitalizado en estado grave tras sufrir quemaduras en el incendio de Pujerra ha registrado una considerable mejoría y ha pasado a planta, según ha informado este viernes el consejero de Presidencia, Elías Bendodo. Los otros dos bomberos heridos en este siniestro, que ha afectado a 3.500 hectáreas, obtuvieron el alta hospitalaria al día siguiente del ingreso.

Ha explicado a los periodistas que tras comprobarse los resultados fructíferos de los trabajos efectuados durante la noche para controlar el fuego, se dio por estabilizado, se pasó "directamente" de nivel 2 o 0 en el plan de emergencias y se autorizó el regreso a sus casas de la totalidad de los casi 2.000 vecinos desalojados.

"Buenas noticias", es como califica Bendodo la situación actual respecto al incendio y ha agradecido el trabajo de los más de mil profesionales desplegados por el fuego, al tiempo de considerar "ejemplar" la colaboración de todas las instituciones: Gobierno central, Diputación, Ayuntamientos y la Junta andaluza.

Sin embargo, ha recordado que "es un incendio y no es política", que "no todo vale en campaña" y que "el desfile de candidatos por allí se lo podían haber ahorrado" porque -destaca- "la gente no entiende que se vaya a hacer campaña a un incendio estorbando a los profesionales".