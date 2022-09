El boom de los festivales pone en acción todos los recursos de la industria del espectáculo

El boom de los festivales ha puesto en acción todos los recursos de la industria del espectáculo. Iluminación, sonido, logística, medios materiales, elementos de montaje y recursos humanos de los sellos técnicos especializados están funcionando durante esta temporada estival a niveles nunca vistos en los años previos a la irrupción de la Covid-19 en una campaña que arrancó antes de las fechas habituales y que se va a prolongar hasta la primera parte del otoño. “Se han producido una carga de actividad como no recordábamos en mucho”, aseguran desde la malagueña Algo Suena.

Con una treintena de eventos musicales, audiovisuales o de motor programados desde que se inició la temporada por toda la geografía andaluza y con algunas de los grandes citas del itinerario estival ya cubiertas; el sello técnico con sede en Vélez-Málaga, uno de los más destacadas en la producción técnica nacional, apunta a una recuperación total de la actividad en el verano de la post pandemia, “superando las mejores cifras previas a los años anteriores a la crisis sanitaria”

"Dos años de restricciones, de limitaciones de aforos cuando no de suspensiones directas de conciertos o eventos por el empeoramiento en las estadísticas de contagios o curvas de incidencia de la Covid-19, han ido cargando progresivamente los ánimos y ganas de fiesta de cientos de miles de melómanos y aficionados a la música en vivo de todas las regiones de la geografía nacional; ciudades, municipios y promotores musicales que desde la recta final de la pasada primavera han vuelto a poner en marcha la rueda del espectáculo en directo con un calendario en el que las citas musicales han llevado a artistas, Djs y grupos a lugares donde hasta la fecha no habían llegado. De hecho, hemos experimentado un boom como nunca antes se había visto”; aseguran los malagueños de la firma Algo Suena, que tras un cuarto de siglo poniendo sonido y dirección técnica facultativa en el mundo del espectáculo, no recuerdan una temporada con un nivel de actividad similar a éste.

“Cada semana se producían llamadas para cubrir necesidades de eventos en la propia región o en un puntos de la geografía nacional a los que nunca antes nos habían convocado; unas peticiones que en algunos casos ha habido que rechazar porque se solapaban con citas ya programadas o porque incluso llegaba a ser inviable de cara a la disposición de medios técnicos o humanos”, comentan fuentes del equipo de gestión del sello veleño, quienes también confirman que este boom ha sido la tónica general en el sector.

Con una treintena de eventos que ya estaban incluidos en su programación de temporada, entre ellos múltiples citas y otras acciones puntuales a las que han tenido que dar cobertura; la carga de actividad no da tregua desde el pasado mes de mayo al equipo profesional de Algo Suena, que arrancaron a mediados de la primavera en las citas más destacadas de la provincia de Málaga y que continúan en estos momentos, cuando ya se encara el final de la temporada estival.