El buque de crucero más grande del mundo ya está en el puerto de Málaga

El puerto malagueño ha recibido este sábado 30 de abril de 2022 al Wonder of the Seas, el buque de crucero más grande del mundo. Atracado a primeras horas en el muelle norte de la estación marítima de levante, el buque insignia de Royal Caribbean cumplimenta su primera visita a aguas malacitanas; una escala que constituye el estreno de este barco en el continente europeo.

Ejecutando un viaje de posicionamiento trasatlántico, el Wonder, que salió el 20 de abril de Fort Lauderdale en Florida, tras pasar por la isla bahameña de New Providence, recala este sábado en Málaga antes de continuar viaje a Cartagena, Valencia, Palma de Mallorca y Barcelona, lugar desde donde iniciará una campaña veraniega hasta octubre con itinerarios de siete días.

Mostrando sus 362,04 metros de eslora y su impresionante altura de 18 cubiertas, lo primero que llama poderosamente la atención de esta ciudad flotante es dónde va posicionado su nombre. A diferencia de la gran mayoría de los buques de crucero, incluidos también casi todos sus hermanos de flota, el Wonder of the Seas lo lleva pintado sobre su casco a la altura del puente de mando, y no en la proa como es habitual en cualquier barco.

Pero dejando este asunto de la rotulación en la que cada letra supera los 10 metros de altura, el barco de turistas más grande del mundo, cargado de cifras superlativas, destaca por algunas novedades que lo diferencian de sus gemelos; los cuatro buques que en su momento llevaron el mismo título de ahora ostenta el Wonder.

Con 236.857 toneladas de registro bruto (esta es la verdadera cifra que lo convierte en el crucero más grande del mundo), el buque que visita este sábado Málaga puede albergar a 6.988 pasajeros en máxima ocupación; una habilitación repartida en 2.867 camarotes de 44 diversas categorías.

Con una tripulación que asciende a 2.300 personas, la proporción entre pasajeros y tripulantes es de 3 a 1 (tres pasajeros por cada tripulante), un dato que indica que las múltiples actividades que se realizan a bordo requieren de mucho personal para llevarlas a cabo.

Y si bien la oferta genérica de este buque es similar a la de sus cuatro gemelos, el Wonder añade algunos espacios novedosos. Sumando un nuevo vecindario o espacio temático a los siete que ya tienen sus hermanos de clase, este recién estrenado barco presenta el Neighborhood que supone una zona privada para pasajeros VIP con camarotes, terrazas y un bar exclusivo.

Entre las novedades relacionadas con la gastronomía, el Wonder estrena el restaurante de estilo sureño norteamericano denominado The Mason Jar situado en la cubierta número 15. En ese mismo nivel, otra novedad la constituye The Vue Bar, una terraza con vistas panorámicas protegida por unos parasoles con cristales de colores diseñada especialmente para degustar cócteles.

En lo que hace referencia a las actividades a bordo, el nuevo buque de Royal Caribbean presenta el Wonder Playscape, una amplia zona de juegos para niños ubicada en la cubierta 16.

Completando este quinteto de novedades está la Ultimate Family Suite situada en la cubierta 18. Con dos pisos, esta estancia que puede albergar a un máximo de 8 personas dispone de un tobogán desde la zona de los dormitorios a sala de estar.

Con mayordomo privado, esta suite ofrece una mesa de hockey, dos sillones colgantes, una sala de televisión con máquina de palomitas y biblioteca de videojuegos además de un balcón donde entre otras muchas cosas hay una piscina de burbujas.

Una ciudad flotante invadida por la diversión y la gastronomía. Un super barco que este sábado permanecerá en el puerto de Málaga hasta las seis de la tarde y que regresará, si no hay cambios de última hora a finales de octubre.