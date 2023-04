Decretan busca y captura de una acusada en la supuesta red de narcotráfico de Koke Contreras

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga ha decretado una orden de busca y captura contra una mujer implicada presuntamente en la organización dedicada al tráfico de drogas que supuestamente está liderada por exjugador del Málaga Sergio Contreras, Koke.

El juicio comenzó el pasado 27 de marzo pero la Fiscalía malagueña y las defensas de los 18 acusados estudian estos días un posible acuerdo para no tener que celebrar la vista oral o al menos una parte de la misma. Durante la vista oral no compareció una acusada y debido a ello el fiscal pidió al Tribunal que decretara busca y captura para la mujer, y su defensa no se opuso a dicha petición.

El letrado de la acusada explicó a la Sala que la mujer está en condiciones de indigencia y que hasta hace poco la Embajada de Países Bajos la tenía localizada debido a que solía dormir en albergues en Madrid, pero desde que ha llegado el buen tiempo no saben dónde está.

Tras finalizar el juicio y estudiar el caso, los magistrados del Tribunal han acordado decretar la orden de busca y captura e intentar que esté localizable para la próxima sección del juicio que será el 2 de mayo, según han informado a EFE fuentes judiciales.

En esa fecha se sabrá si además la fiscalía malagueña y las defensas de los acusados han llegado a un acuerdo con el que los procesados verían rebajadas sus penas pero para ello tiene que haber un reconocimiento de los hechos.

Koke se enfrenta a una petición fiscal de 16 años de prisión por presuntamente liderar una organización criminal dedicada a comprar importantes cantidades de droga que posteriormente transportaban en camiones a países europeos.

El fiscal mantiene en su escrito acusatorio, al que ha tenido acceso EFE, que Koke presuntamente lideraba la organización, y era la persona que asumía la dirección de las operaciones y daba las instrucciones necesarias de qué cantidades de droga comprar, a qué precio, dónde llevarlas y qué tipo de vehículo se debía alquilar para su traslado.

El ministerio público señala que además de Koke hay otro procesado que también desempeñaba una posición relevante dentro de la organización, ya que presuntamente era el encargado de dar soporte financiero de importantes cantidad económicas mediante el método de la "hawala", un sistema financiero de transferencias informales de dinero difíciles de rastrear.

Tanto Koke como el otro acusado que supuestamente desempeñaba una posición relevante se enfrentan cada uno de ellos a una pena de 16 años y multa de 150.000 euros.