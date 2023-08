Buscar piso en Málaga, una misión imposible: "He llegado a ver habitaciones por las que pedían 500 euros"

Fátima empezará en septiembre su primer año en la UMA. Hace un mes comenzó a buscar dónde quedarse durante el curso. "Al principio tenía pensado irme a una residencia. La que miré eran unos 800 euros y la habitación era compartida", aclara.

Terminó decidiéndose por la idea de compartir piso con dos amigos más: "Estuvimos mirando por la zona de Teatinos, El Cónsul y El Romeral y de 1.200 no bajaba ninguno, los únicos que bajaban eran muy antiguos o se alejaban demasiado de la zona de la universidad y no merecían la pena".

Tendrán que pagar 400 euros cada uno por el piso que van a alquilar, sin gastos incluidos. Es un precio bastante alto pero, por desgracia, podría serlo aun más: "hemos llegado a ver algunos por 1.400 y hasta por 1.600 euros".

José Manuel es un estudiante que va comenzar su segundo año en la universidad. A mediados del mes de junio, cuando terminaron las clases, empezó a buscar un piso en el que quedarse el próximo curso."Busqué en páginas como Fotocasa, Idealista...también llamé a dos o tres inmobiliarias, todos me decían que este año había menos pisos para estudiantes que los anteriores", sostiene.

Además, añade que era "más complicado" encontrar una habitación porque la mayoría de propietarios prefiere alquilar el piso completo a un grupo. Otro factor que le hizo más difícil la situación fue el hecho de que "hay algunos que solo quieren alquilar a chicas".

"Al final encontré dos opciones que no me parecían tan malas, aunque tampoco me convencían del todo", confiesa. Una de ellas, dice, parecía más grande en las fotos de la web: "Apenas había espacio para moverse entre el escritorio y la cama, que era de 80, además daba a un patio interior y entraba muy poca luz". Todo eso, sumado a que la habitación costaba 350 euros, le hizo rechazar la oferta.

"La otra, que fue con la que me quedé, tampoco es que merezca mucho la pena los 375 euros que me cuesta", afirma. José Manuel asegura "haber llegado a ver habitaciones por la que pedían 500 euros".

"Es verdad que los precios también estaban altos el año pasado pero es que este son todavía más altos", se lamenta. Él, que paga sus gastos con la beca, no cree que los ingresos de estas sean acordes a lo que se pide por alquilar una habitación en la ciudad actualmente. "Casi todo lo que me dan de beca va a ir para el alquiler y aparte están la luz, el agua, el wifi, la comida, el metro..."