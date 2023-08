La odisea de los estudiantes que buscan piso en Málaga en verano: "En Teatinos se pagan 350 euros por habitación"

Málaga es uno de los destinos favoritos para el verano. Lo que para los hosteleros es la época de mayor crecimiento para estudiantes que necesitan quedarse en la capital estos meses puede llegar a ser una auténtica pesadilla. Es el caso de Antonio, que ha pasado los últimos tres meses buscando un piso en el que quedarse para poder hacer las prácticas durante el verano.

Él quería quedarse en el apartamento que había alquilado durante el curso por 280 euros al mes, pero su casera le dijo que en verano subiría el precio hasta los 350. "Al final he conseguido alquilar una habitación por 250 euros pero es muy pequeña y no tiene ni siquiera ventana", afirma.

Luis y Andrés son dos estudiantes que buscan un piso juntos y han estado en la misma situación. Luis asegura lo siguiente: "En la zona de Teatinos los precios rondan los 350 euros por persona y van subiendo, hace dos años eran unos 300 o 320 como máximo". También cuenta que han llegado a ver habitaciones por las que pedían 400 euros. Luis cree que esta subida afecta en mayor medida a los estudiantes, ya que no es acorde a su situación económica.

Además, considera que en ese barrio en concreto el problema se debe a que hay edificios muy antiguos y otros que se acaban de construir. "Los precios de los viejos están inflados y los nuevos se están alquilando por primera o por segunda vez y también están altos, así es casi imposible alquilar un piso", explica.

Bea necesita quedarse en verano porque está trabajando en un empresa local, pero su casero viene de vacaciones a la ciudad y no puede alquilarle el piso. "He buscado en casi todas las páginas de pisos, porque algunas inmobiliarias me cobran una mensualidad aparte y como solo voy a estar dos meses no me sale rentable", detalla.

Jean Paul Daolio trabaja en la inmobiliaria Planetacasa de El Palo, que también lleva la zona de Teatinos. Él afirma que en todas las zonas de Málaga adolece de del mismo mal: el exceso de demanda y la poca oferta de viviendas que hay, sobre todo en el tema del alquiler.

"En verano, los propietarios aprovechan para alquilar los pisos de manera vacacional porque le sacan un dinero importante a los extranjeros y turistas en los meses de junio a septiembre", asegura Daolio.

Explica que, en Teatinos, el último año subió un 30% de media el alquiler: "Una habitación, que antes te costaba con los servicios incluidos, unos 200 o 250 euros, hoy en día no te baja de 400 €". Él cree que para un estudiante es "muy jodido" hacerle frente a esto. Afirma que la mayoría de los estudiantes no son de Málaga, vienen de fuera y, o sus padres tienen que hacer frente a esto o ellos tienen que buscarse un trabajo, lo que puede llegar a perjudicar su rendimiento académico.

"Nosotros muchas veces hemos dejado de trabajar con propietarios por lo exagerado de la renta que tiene o el aumento que han hecho, porque nosotros miramos por las necesidades de ambas partes, de los que alquilan y del propietario", detalla.

Según la nueva Ley de la Vivienda que entró en vigencia el 28 de mayo, las inmobiliarias ya no le deben cobrar la comisión al inquilino, sino al propietario. Aunque en su inmobiliaria respetan esta norma siempre, sí que han conocido a muchos inquilinos a los que les dicen que si no lo pagan ellos, hay otros que sí están dispuestos a hacerlo.

Asegura que el propietario que tiene una vivienda busca siempre sacarle el máximo rendimiento: "Por ejemplo, si viene un chico noruego a estudiar o a vivir y le ofrecen un piso de alquiler por 900 euros, para él seguramente no supone un esfuerzo económico porque en su país costaría mucho más, pero entonces, un vecino del mismo bloque con un piso un poco más grande, lo va a poner por 1.000 euros".

"Ojo, hay propietarios que son conscientes de lo que puede pagar un estudiante o su familia. Debería ser la norma, aunque muchas veces es la excepción, pero mientras siga existiendo este problema de infraestructura en Málaga vamos a vivir esta situación en la que hay mucha demanda, poca oferta y lo poco que sale vuela, te lo quitan de las manos", finaliza.