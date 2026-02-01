El rapero malagueño Delaossa cae desde varios metros en pleno concierto en el Movistar Arena

Noche accidentada la de este sábado en el Movistar Arena. El rapero malagueño Daniel Martínez de la Ossa Romero, conocido como Delaossa, sufrió una aparatosa caída tras un supuesto fallo en el arnés que lo sostenía durante un salto acrobático en pleno show. El artista, nacido en la barriada de El Palo, apareció suspendido a varios metros, sujeto únicamente por un pequeño arnés, como parte del espectáculo. La escena se correspondía con la ambiciosa puesta en escena con la que volvía a los escenarios para adentrarse en La Madrugá, el álbum más personal de su carrera, concebido como un viaje desde la oscuridad hacia la luz.

En uno de los momentos más álgidos de la canción que interpretaba, y con la intención de llevar el concierto al límite de lo espectacular, el rapero se lanzó en dirección al escenario. Sin embargo, el sistema de sujeción falló durante el salto y el aterrizaje no fue limpio. La brusca caída generó un instante de máxima tensión entre el público que abarrotaba el recinto.

Las imágenes difundidas posteriormente en redes sociales recogen el momento exacto del incidente. En ellas se observa a Delaossa impulsándose desde lo alto de la estructura y descendiendo con rapidez antes de impactar con fuerza contra el escenario. Hubo gritos de preocupación entremezclados con un silencio expectante.

Tras el accidente, el rapero permaneció, según revelan los vídeos, unos segundos en el suelo, visiblemente afectado, mientras el equipo técnico se mueve con rapidez sobre el escenario. La actuación, sin embargo, continuaría mientras la tensión entre el público se iba disipando.

El concierto suponía una de las citas más importantes de la gira de Delaossa y destacaba por una escenografía inédita y de alto riesgo visual. episodio inesperado marcaba así los primeros compases del show en el Movistar Arena.

En octubre, el artista malagueño regresaba a Andalucía -segunda fecha de La Madrugá Tour- con un directo repleto de emoción, crudeza y verdad. Un show que reafirmó su espléndida capacidad para convertir la calle en literatura y con que el que el rapero de El Palo abría la puerta a su propia historia. Cada verso era un pedacito de su vida que compartía con sus seguidores, porque las letras de Daniel Martínez hablan de la amistad, la pérdida o la ambición. En resumen, de él. De Dani.

En contraste con el último recuerdo que había dejado en Sevilla, aquel lleno en la sala Custom en febrero de 2022, el de entonces fue un show más maduro, amplio e íntimo. Sin el respaldo de un gran montaje ni el recorrido que tenía este álbum, Delaossa se plantó ya hace tres años en Sevilla casi desnudo, sostenido por la música de entonces y por la energía de su público.