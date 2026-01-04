Campanillas, en alerta por lluvias: recomiendan desalojos preventivos

Las fuertes lluvias siguen mantiendo en jaque a buena parte de la provincia de Málaga. El episodio de intensas ha llevado a Protección Civil a recomendar desalojos preventivos en las barriadas de Santa Amalia y Santa Águeda, en el distrito malagueño de Campanillas, ante el riesgo de inundaciones derivado del aviso rojo activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El Ayuntamiento de Málaga ha precisado que se aconseja a los vecinos abandonar sus viviendas si disponen de alojamiento alternativo con familiares o, en caso contrario, refugiarse en las plantas superiores de los inmuebles como medida de precaución. El aviso rojo afecta a la comarca de Costa del Sol y Guadalhorce y permanecerá en vigor hasta las 23:59 horas, en una jornada marcada por precipitaciones persistentes y acumulaciones muy elevadas.

En este contexto, el Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL) permanece constituido en el Centro Municipal de Emergencias desde las 18:00 horas, con un amplio despliegue de medios. En estos momentos están actuando 35 dotaciones de Policía, 8 de bomberos y 23 voluntarios de Protección Civil, con la vigilancia especialmente reforzada en las barriadas de Santa Amalia y Santa Águeda, ante la evolución del episodio de lluvias.

La situación ha tenido también repercusión en el transporte ferroviario. La circulación de la línea de Cercanías C-2 permanece suspendida tras quedar interrumpida la vía entre Pizarra y Aljaima por la caída de un árbol, según ha informado Renfe. La incidencia se mantendrá mientras duren las labores de retirada y se garantice la seguridad del trazado.

Las lluvias han provocado además el desbordamiento del río Fuengirola en la zona de su desembocadura, donde el agua ha anegado el parque fluvial y varias instalaciones deportivas situadas junto al cauce. En Marbella, efectivos de bomberos han tenido que intervenir para auxiliar a personas cuyos vehículos quedaron inmovilizados en balsas de agua.