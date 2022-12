El campo de Málaga ve con "alegría" estas lluvias, pero insiste en que debe caer más para "recomponer" cultivos

Es verdad que estos dos últimos días ha llovido bien en Málaga, pero no lo hace sobre mojado, y ese es el problema, el terreno está demasiado seco, los cultivos muy debilitados y las cosechas de invierno como la aceituna ya no tienen remedio este año. Con este panorama, los agricultores reciben esta lluvias con "alegría", sobre todo porque están siendo abundantes y llegan a toda la provincia, pero también con "prudencia", pues el déficit es tan grande que un día de lluvia no resuelve nada. La esperanza está en que el pronóstico meteorológico se cumpla esta vez y que en los próximos días sigan las precipitaciones como están anunciadas, entonces se podrá empezar a hablar de "recomponer" algunos cultivos. Al menos en lo que se refiere al secano, porque lo del regadío es más complejo.

Es la lectura que hace el secretario provincial de Asaja Málaga, Baldomero Bellido. "La valoración buena será cuando finalice este periodo de lluvias", insiste, porque "todavía solo hemos tenido un día de lluvia y esto no ha servido ni para subir el nivel de los embalses, ni para recargar acuíferos, ni para decir que se han salvado cultivos".

Sí ayudará para el cultivo de cereal que este año en la provincia se ha sembrado "en seco" en la mayor parte del territorio y que ahora, con estas precipitaciones, se podrán normalizar. "Ya se sabe que todo el cereal va a nacer", apunta Bellido.

De seguir los próximos días las precipitaciones y caer con la misma contundencia que este viernes, ya se podría empezar a hablar de repercusión en otros cultivos "que no es que estuviesen perdidos, pero sí muy debilitados para tener una cosecha al año siguiente". Es el caso del olivar. Muchos agricultores han recogido ya las aceitunas sin que hubiese caído ni una sola gota, otros están en pleno proceso ahora, recogiendo el fruto de los olivos que están "medio en buen estado", pero como apunta Bellido, "hay muchas parcelas en las que los árboles están prácticamente como un misto, se estaban cayendo las hojas de la falta de humedad y esto ayudará a recomponerlo". Eso sí, advierte que si no llueve más, lo caído hasta ahora "no ayuda a que tenga reservas, eso dependerá de cómo evolucione el año hidrológico".

Eso en cuanto al secano, porque el regadío es otro cantar. Eso dice Bellido, que explica que para cultivos como el aguacate o el mango se necesitan reservas de agua, y ahí es donde entran en juego los pantanos y los acuíferos. "El subsuelo no se ha enterado todavía y los embalses se están empezando a enterar de forma muy tímida. Tiene que llover mucho para que realmente se enteren, y eso es lo que vendría a ayudar al regadío", apunta. "Ahora todo se lo ha tragado la tierra", aclara.

En cuanto a la ganadería extensiva, la que necesita del pasto para alimentar a los animales, este agua servirá para que del terreno empiece a crecer algo de verde. Pero aquí sí que las lluvias llegan con retraso, según lamenta Bellido, que dice que "no ha habido otoñada", de modo que las precipitaciones de hoy se podrán aprovechar a partir de enero y febrero, cuando la yerba que nazca ahora adquiera cierta altura y sea aprovechable. "Ahora mismo, todo el que tiene ganadería extensiva está teniendo que aportar alimentación de forma artificial, y así tendrán que seguir", afirma.

Más allá de eso, estas lluvias sirven para coger ánimo y mirar al campo con algo más de esperanza. "Ojalá que esto sea un punto de inflexión, porque venimos de una sequía extrema, y podamos empezar a tener esperanza de que se pueda recuperar algo; esperanza, que no certeza", dice, porque de momento "no es una lluvia que haya salvado nada". "Llueve y nos ponemos muy contentos, pero realmente ves el déficit que hay y es muy grande, entonces se necesita mucho agua y muchos días de agua para poder empezar a hablar de una recuperación", subraya el secretario de Asaja Málaga.