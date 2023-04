Un candidato a la Alcaldía de Málaga propone sellar las cajas para llaves con pegamento

No hay candidato a la Alcaldía de Málaga que no tenga un plan para la vivienda, cuyo alto precio castiga el bolsillo de malagueños y lastra las posibilidades de venir al talento foráneo. Pero ninguno antes había llamado a vandalizar los candados que guardan las llaves de los pisos turísticos sellándolos con pegamento para que los visitantes no puedan acceder a las llaves que le habían prometido sus anfitriones. Hasta que Luis Rodrigo, candidato por Adelante Málaga –el partido de Teresa Rodríguez– se ha grabado en un vídeo haciéndolo y empujando a todos los malagueños a seguir sus pasos.

"¿Estáis cansados de no poder encontrar un alquiler barato vuestra ciudad? ¿O de no encontrar un alquiler en vuestro barrio? Os traigo la solución", comienza un vídeo publicado en las redes sociales del joven político. "Paso 1, localiza un candado, paso 2, encuentra pegamento y paso 3, aplícalo en el candado", dice Rodrigo mientras pone un pegamento extrafuerte en el cajetín quedando sellado.

Esta práctica no es nueva, los llamados "Comando Loctite" aparecieron en redes sociales en Madrid hace ya, al menos, tres años. En la capital de España la práctica de usar candados de este tipo para no tener que estar en la recepción de los huéspedes de los pisos turísticos que ahora se extiende como hongos por el Centro de Málaga.

Carlos Pérez-Lanzac, presidente de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos (AVVAPro) aclara que este no es su modelo, "ni por seguridad ni por estética, suele ser más de particulares que de viviendas profesionales". Pérez-Lanzac recuerda que en Málaga están implantando el servicio de conserjes 24 horas "que ya hacen la recepción y no serían necesario este sistema", pero que, además, en caso de ofrecer algún sistema de este tipo "los hay más profesionalizados, con cierres electrónicos que generan códigos personalizados para cada cliente o cerraduras inteligentes, optamos por opciones más avanzadas que son como la llave de un hotel".