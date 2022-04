Dos candidatos ‘lucharán’ el día 8 por presidir el Real Club Mediterráneo de Málaga

Varias empresas quieren hacerse con el servicio de restaurante del club

El Club Mediterráneo se ha quedado sin restaurante y ésta es una de las principales preocupaciones de sus socios, tal y como se puede apreciar en la importancia que le dan los candidatos a la presidencia en sus programas electorales. Este servicio ha sido realizado durante 20 años por la empresa Hafmarein de Explotaciones de Málaga y Andalucía. No obstante, sus propietarios han decidido cesar la actividad por problemas económicos derivados de la pandemia, han solicitado el concurso de acreedores voluntario en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga y han pedido directamente la liquidación porque entienden que no hay vuelta atrás. El juzgado ha admitido a trámite esa petición de concurso y ha nombrado a un administrador concursal para gestionar la liquidación. Fuentes del Club Mediterráneo aseguran que no podrá entrar una nueva empresa hasta que no se aclare el proceso concursal de esta sociedad. “El club está atado de pies y manos hasta que se arregle la situación”, apuntan, aunque subrayan que ya están llamando muchas empresas interesándose por este servicio porque “el lugar es muy bueno”. El restaurante tiene su mayor volumen de clientela los fines de semana. Por otra parte, el Real Club Mediterráneo ha anunciado que ha reanudado los trámites oportunos con la Gerencia de Urbanismo y la Autoridad Portuaria para realizar a la mayor brevedad las obras previstas para la construcción del nuevo edificio de la Marina. Se había paralizado ante la probabilidad de organizar la Copa América de Vela.